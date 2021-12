El Pare Noel arriba aquest divendres a Pyrénées Andorra

Andorra la VellaLa màgia de Nadal envaeix Pyrénées Andorra i farà possible que el Pare Noel sigui als magatzems els pròxims dies. Si el voleu conèixer en persona i fer-vos fotos amb ell, us podeu passar per la primera planta, a la secció de joguines, on us espera per parlar amb vosaltres i rebre la vostra carta.

El Pare Noel serà a Pyrénées Andorra els dies 10,11,12 de desembre i els dies 17 i 24 del mateix mes, de les cinc de la tarda a les vuit del vespre, així que aprofita la seva visita, ja que també té altres compromisos per atendre. Les famílies podran aprofitar l'estada per fer una volta per la secció de joguines i agafar idees per escriure la carta al pare Noel i els Reis Mags -ejem-.

Un patge reial, també

Els magatzems també han arribat a un acord amb Ses Majestats els Reis d'Orient perquè enviïn un dels seus representants al Principat. Està previst que un patge reial arribi a Pyrénées Andorra el pròxim 26 de desembre i s'hi estigui des d'aquell dia i fins al 4 de gener, de les cinc de la tarda a les vuit del vespre.