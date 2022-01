Pas endavant de Sant Julià per a la segona revisió del POUP

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat de manera definitiva la contractació d'un professional de l'arquitectura i urbanisme per a la segona revisió del pla d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP). Segons s'ha fet públic aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'adjudicació ha recaigut sobre Joaquim Canadés Palau per import proper als 90.000 euros, concretament per 88.000.

A partir d'ara, per tant, el professional disposarà d'un termini de tres mesos per a fer els treballs, que busca implementar canvis per millorar aspectes com la sostenibilitat a la parròquia. Segons va explicar el cònsol major lauredià, Josep Majoral, en una entrevista a l'ANA, l'adjudicació s'ha clos amb èxit després que dos concursos públics anteriors hagin quedat deserts.

Les voluntats de la corporació comunal pel que fa a la revisió del PUOP passen per "no anar a tocar elements essencials com podria ser la volumetria". En aquest sentit, el cònsol indica que "no anirem a perjudicar cap propietat privada", ja que "el que volem és introduir elements nous en el pla que vagin en el sentit mediambiental i de menys despesa energètica".