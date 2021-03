Es busca inversió privada de 40 milions per anar en telefèric dels Pouets a Pal, en 12 minuts

Andorra la VellaEls comuns d'Andorra la Vella i de la Massana han aprovat aquest dilluns en dues sessions de consell extraordinàries convocar el concurs per a la concessió administrativa, la construcció i l'explotació del giny al pic de Carroi. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha destacat que era "un dia molt important per a la parròquia" ja que es dona "un pas ferm" perquè Andorra la Vella tingui "un atractiu turístic de primer nivell" i esdevingui peu de pistes.

El concurs es convoca de manera conjunta per part de les dues corporacions; preveu dues fases, una que va d'Andorra la Vella al Carroi i del Carroi a Pal amb una visió, però, que sigui un projecte conjunt; la concessió màxima serà de 45 anys; la sortida del giny serà inicialment des dels Pouets i es tracta d'una concessió privada a través de la qual Marsol ha destacat que el privat que l'aconsegueixi farà una inversió d'uns 40 milions d'euros. El plec de bases inclourà la possibilitat que el comú d'Andorra la Vella compensi pels usuris que viatgin gratis perquè tinguin un forfet de Pal i el tipus de giny previst és un telefèric 'va i ve', amb dues cabines amb capacitat per a 50 persones.

Tant Marsol com la cònsol major de la Massana, Olga Molné, han incidit en la importància que es dona a l'impacte ambiental que el giny pugui tenir i es vol que sigui un giny "modèlic" des del punt de vista mediambiental. En la sessió celebrada a Andorra la Vella per aprovar el concurs, els tres consellers de l'oposició s'han abstingut, al·legant que el que s'aprovava era un "esborrany" i que, a més, els cal més informació preliminar i que haguessin volgut una consulta popular.

Així, un cop aquest concurs surti publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), un tràmit que en principi tindrà lloc dimecres de la setmana vinent, les empreses disposaran de tres mesos i mig per presentar les seves ofertes. El termini que es preveu que pugui durar la construcció del giny és de dos anys i mig. Per tant, la cònsol major d’Andorra la Vella ha concretat que aquest període començaria a computar a partir de la tardor ja que un cop es rebin les ofertes en aquest primer concurs després s’obrirà un termini d’estudi “que serà llarg” i a més a més, les empreses hauran de presentar tot un seguit d’informes, especialment de caràcter mediambiental, abans no es faci l’adjudicació definitiva i també caldrà la declaració d’interès nacional per part del Govern, un compromís, ha destacat Marsol, al que es va arribar ja el 2014.

Tal com s’ha esmentat, l’empresa que sigui escollida haurà de presentar un seguit d’estudis sobre l’impacte ambiental abans no es faci l’adjudicació definitiva i a més, després de les reunions mantingudes entre els dos comuns i les entitats socials i ecologistes s’ha acordat que es dugui a terme una avaluació ambiental que ha de fer una universitat “avalada i reconeguda” per les entitats, tal com ha concretat Molné, que ha afegit que les trobades han servit, també, per introduir un seguit d’elements al projecte que no estaven previstos inicialment. Així, més enllà d’aquest estudi que pagaran els comuns també s’ha inclòs que el concessionari estigui obligat a retirar totes les estructures en cas que s’acabi la concessió i es decideixi que el giny no continuï funcionant; també s’ha incorporat un element destinat a vetllar pels drets laborals dels treballadors de la concessionària; a més s’ha limitat l’accés al medi des del Carroi i així les excursions estaran supervisades per guies de muntanya per evitar que es malmeti el medi i, a l’últim, un altre aspecte que s’ha previst és que no hi hagi fosses sèptiques.

Sobre la preservació del medi, Marsol ha incidit tant durant la sessió de consell de comú com en la roda de premsa posterior que si no es compleixen els requisits mediambientals no es tirarà endavant el projecte i ha defensat que en altres llocs del món hi ha ginys d’aquest tipus en parcs naturals. De fet, ha destacat que “s’ha apostat molt” perquè tingui poc impacte visual i per això s’ha previst la sortida des dels Pouets, per evitar el sobrevol a la parròquia i també ha manifestat que el fet que sigui un giny ‘va i ve’, evitarà que hi hagi “cabines” a la muntanya. Així, ha incidit que hi haurà dues cabines amb capacitat per a 50 persones i amb màxims d’entre els 850 i els 1.250 passatgers per hora i que cadascuna sortirà d’una base. En sis minuts es podrà arribar d’Andorra la Vella al Carroi i en sis més fins a Pal.

Terminis

“Està concebut com un únic projecte des d’Andorra la Vella fins a la Caubella, ho hem fet així per estar segurs que s’ajusta i que hi ha coherència entre les dues fases previstes i que l’enllaç fins a Pal sigui tècnicament possible si s’ha d’efectuar; això no vol dir que la segona fase s’hagi de fer obligatòriament”, ha destacat Molné, que ha recordat que el comú de la Massana s’ha compromès a fer una consulta popular. Per aquest motiu es podria fer una adjudicació provisional a través de la qual el comú tindria quatre anys per decidir i l’empresa concessionària mantindria l’oferta. La cònsol massanenca ha destacat que “no hi ha una data concreta” per fer aquesta consulta i que tot dependrà del projecte que presentin les empreses, ja que llavors caldria dur a terme informes per avaluar, per exemple, l’impacte econòmic que podria tenir el giny per a la parròquia, un aspecte sobre el qual caldria que els ciutadans tinguessin informació abans de pronunciar-se, ha destacat Molné.

Compensació

Altre aspecte que s’inclou al plec de bases, tal com s’ha explicat, és que en una segona fase el comú d’Andorra la Vella pogués compensar la concessionària els usuaris que viatgessin gratis en tenir un forfet de Pal Arinsal. Marsol ha destacat que és “una possibilitat” i ha defensat que sigui Andorra la Vella qui el pugui satisfer i no la Massana, ja que la capital és la que té un seguit d’“avantatges” perquè es convertirà en peu de pista. Aquesta compensació es podria ‘contrarestar’ allargant el termini de la concessió, ha destacat Marsol, que ha afegit que podria ser de cinc anys més.

Abstensió de l’oposició

Els consellers de l’oposició d’Andorra la Vella han plantejat un seguit de dubtes, motiu pel qual s’han abstingut en l’aprovació de la publicació d’aquest plec. “No se’ns pot demanar que votem a favor o en contra quan el que ens han presentat és un esborrany”, ha manifestat Sergi González, a la qual cosa Dolors Carmona ha afegit que no s’hauria d’haver tret el concurs fins que “no estigués tot al sac i ben lligat” i ha afegit que els ha faltat “informació preliminar”, com per exemple, documentació mediambiental. Al seu torn Lídia Samarra ha lamentat que “novament s’hipotequi” una propietat del comú, en aquest cas els Pouets, durant un termini de temps tan llarg. Els tres consellers també han lamentat que Andorra la Vella no dugui a terme una consulta a la ciutadania.

Marsol els ha respost que la majoria portava al seu programa el projecte i que, per tant, se senten “legitimats” a impulsar-lo sense una consulta i quant a hipotecar una propietat comunal ha remarcat que fa anys que els Pouets no s’utilitzen.