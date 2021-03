El Patronat recorda al Bisbat que “una majoria” avala la decisió sobre l'avortament

La Seu d'UrgellLa reunió dels membres del Patronat de la Fundació del Sant Hospital -representats pels grups municipals, del Departament de Salut i del Bisbat- celebrada aquest dimecres ha aixecat polseguera, inclosa la sortida de l'entitat dels dos representants del eclesiàstics i un creuament de declaracions.

El Bisbat d'Urgell emetia aquest dimecres a la nit un comunicat en què explicava que en el marc de la reunió "no s’ha posat a votació formal cap decisió dels membres" sobre l'impuls de "l’avortament farmacològic" a l'Hospital del municipi i que "el que figurava a l’ordre del dia, només indicava el tractament de 'la valoració de la incorporació de la interrupció farmacològica de l’embaràs a la cartera de serveis de la Fundació Sant Hospital', sense explicitar que es prendria cap acord per part del patronat". I que un cop escoltades les declaracions posteriors efectuades per l'alcalde Jordi Fàbrega, “que ha manifestat que s'havia acordat començar a tirar endavant els tràmits per poder practicar l'avortament farmacològic”, el Bisbat ha decidit treure els seus dos representants del Patronat.

Aquest dijous ha arribat, per mitjà també d'un comunicat, la rèplica de l'equip de Govern municipal representat al Patronat. “A la reunió va quedar clara quina era l’opinió majoritària del Patronat i també l’opinió contrària de les persones que representen el Bisbat, que va ser clara i coherent amb la doctrina de l’església catòlica, i mereix tot el nostre respecte. Tanmateix, l’opció favorable a tirar endavant fou majoritària”.

Per aquest motiu, expliquen, es va acordar començar els tràmits i preparar el circuit per incloure aquesta prestació en la cartera de serveis del centre. Aclareixen que “és una decisió que no es pren contra ningú, sinó a favor dels drets de les dones i en virtut d’una llei aprovada al Parlament de Catalunya l’any 2010. L’hospital de la Seu farà el que fan d’altres centres d’arreu del país”.

També recorden que “l’aportació del Bisbat a la governança de l’hospital, que té origen al segle XV, ha estat històricament molt positiva, tant en els bons com en els mals moments, i només podem tenir paraules d’agraïment. Tenim un recent exemple durant la pandèmia en què s’ha fet una col·laboració exemplar amb la utilització d’un espai a l’edifici del seminari per a l’estada de la gent gran de l’hospital de la Seu. No voldríem, de cap manera, la sortida dels seus membres del Patronat, i demanem que reconsiderin la seva decisió i es pugui allargar aquesta col·laboració tant exitosa”.