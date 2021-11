Perfil de detingut per alcoholèmia: home adult, resident i aturat al control entre les 22h i les 6h

Andorra la VellaEl Cos de Policia ha finalitzat el període de la darrera campanya de controls preventius d'alcoholèmia i drogues, que s'ha desenvolupat entre el 25 d'octubre i el 7 de novembre. Així, segons informen les autoritats, en total s'han efectuat 728 controls, dels quals 699 han donat un resultat negatiu i 29 positiu. Del global de controls que han representat un resultat positiu, 5 han comportat sancions administratives (taxa d'alcohol dins la franja de 0,51 g/l fins a 0,80 g/l); 21 han comportat detenció per taxa d'alcohol superior a 0,80 g/l; 2 han comportat detenció per positiu a tòxics, i 1 ha comportat una detenció per positiu a l'alcohol i refús a la prova de tòxics. El percentatge de positius en relació amb els controls efectuats és, per tant, del 3,98%.

La policia també detalla el nombre de controls que s'han realitzat en les diferents franges horàries. D'aquesta manera, entre les 6 i les 14 hores, el cos d'ordre ha efectuat 254 controls, dels quals 2 han resultat positiu (1 sanció i 1 detenció); entre les 14 i les 22 hores s'han efectuat 330 controls, dels quals 6 han donat positiu (1 sanció i 5 detencions), i entre les 22 i les 6 hores s'han fet 144 controls que han finalitzat amb 21 positius (3 sancions i 18 detencions).

Pel que fa als resultats de les persones detingudes (4 dones i 20 homes, dels quals 20 són residents i 4 no residents), 8 han donat un resultat d'entre 0,81 g/l i 1,20 g/l; 6 entre 1,21 g/l i 1,60 g/l; 4 entre 1,61 g/l i 2,00 g/l; 3 superior a 2,00 g/l (2,03, 2,13 i 3,01 g/l); altres dos positius a la prova de tòxics, i un darrer detingut per positiu a l'alcohol (1,39 g/l) i refús a la prova de tòxics. Quant a les franges d'edat, 4 detinguts tenien entre 18 i 25 anys, 12 entre 26 i 40 anys, i 8 superaven els 40 anys.

Amb tot, des de la policia s'informa que de les 24 persones detingudes, un dels conductors ha estat involucrat en un accident de circulació amb danys materials, mentre que no hi ha hagut cap accident amb ferits.

Amb la finalització d'aquesta campanya de prevenció, la direcció del Cos de Policia vol fer palès novament que la suma d'alcohol i conducció "és del tot inviable". L'objectiu d'aquesta campanya ha estat encaminada a la disminució de la sinistralitat a les carreteres, i amb la finalitat última de disminuir el nombre d'accidents. A banda, però, el cos destaca que, malauradament, tot i haver publicat activament la present campanya, "es constata que el nombre de controls positius realitzats entre la franja horària de les 22 a les 6 hores ha estat del 14,58%".