Petició per incorporar la logopèdia a l'horari lectiu

Andorra la VellaEl Col·legi Oficial de Logopedes d'Andorra (COLA) ha iniciat una recollida de signatures perquè les sessions que es duen a terme durant l'horari lectiu dels alumnes no es considerin absentisme escolar. D'aquesta manera demanen que els infants i joves puguin tenir la llibertat de sortir en hores de classe per realitzar les sessions, al·legant que molts pacients presenten trastorns o dificultats específiques que requereixen molta atenció o concentració per dur a terme la teràpia i han evidenciat que no s'observen els mateixos resultats quan les sessions s'han de dur a terme en finalitzar la jornada escolar perquè la fatiga i el cansament hi interfereixen negativament.

I afegeixen que la demanda creixent de logopèdia en els darrers anys fa que sigui impossible poder atendre totes les sol·licituds fora de l'horari lectiu (migdia i tardes), ja que no els permetria abastar totes les demandes en logopèdia actuals. És per aquests motius que sol·liciten que el ministeri d'Educació deixi de considerar absentisme escolar l'assistència a les sessions, les quals són necessàries per diagnosticar i reeducar totes aquelles patologies i trastorns que interfereixen en l'aprenentatge dels infants, reduint així els fracassos escolars. A més, apunten que en altres països europeus, com França i Luxemburg, la teràpia logopèdica és una prioritat i no es considera absentisme escolar.

Amb tot, la voluntat del col·lectiu de logopedes és recollir el màxim de firmes possibles per tal de poder copsar la visió que tenen les famílies. Les persones interessades poden omplir el formulari a través d'aquest enllaç.