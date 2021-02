Pfizer-BioNTech promet lliurar 75 milions de dosis addicionals de la vacuna a la UE a partir d'abril

Brussel·lesPfizer i BioNTech prometen entregar 75 milions de dosis addicionals de la vacuna a la Unió Europea a partir d'abril, segons han confirmat en un comunicat aquest dilluns. Les farmacèutiques han augmentat la capacitat de producció en les últimes setmanes i confien complir amb les entregues pactades amb la UE per al primer trimestre de l'any i incrementar-les de cara al segon trimestre. Malgrat retallar els enviaments a mitjans de gener, Pfizer i BioNTech han ampliat "la xarxa de producció" a Europa per poder complir amb el contracte europeu. "Ara ja hem tornat al calendari original de lliurament de dosis per a la UE", diu el comunicat. A més, a partir del 15 de febrer preveuen "incrementar" la distribució.

Des de la Comissió Europea creuen que Pfizer i BioNTech podran complir amb l'objectiu d'entregar 600 milions de dosis a la UE aquest 2021. Amb tot, ni les companyies ni Brussel·les han revelat quantes dosis es preveuen per a cada trimestre de l'any. Segons va anunciar al desembre el govern espanyol, a Espanya li correspondrien uns 4,5 milions de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech fins a finals de març.

AstraZeneca també amplia el lliurament

Després d'una tensa disputa amb Brussel·les per una forta retallada en les entregues, la multinacional AstraZeneca s'ha compromès a distribuir 9 milions de dosis addicionals de la vacuna a la Unió Europea durant el primer trimestre del 2021. Amb aquesta ampliació la xifra total s'enfila fins als 40 milions de dosis fins al març.

AstraZeneca va reduir en un 75% les entregues previstes per al primer trimestre de l'any. Amb el nou compromís aquesta retallada serà d'entorn del 60% respecte al pacte inicial, uns 124 milions de dosis.

"Pas endavant en les vacunes", va assegurar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen. L'alemanya també va celebrar que els lliuraments s'avançaran una setmana respecte a la programació inicial i que l'empresa ampliarà la seva capacitat de fabricació a Europa.

La CE va firmar un acord de compra anticipada amb AstraZeneca per adquirir fins a 300 milions de dosis el 2021.