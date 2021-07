Unes pistes de bàsquet i l'embelliment de Ciutat de Valls, Gil Torres i avinguda Santa Coloma guanyen els pressupostos participatius de la capital

Andorra la VellaL'habilitació d'unes pistes de bàsquet i l'embelliment de la zona de Ciutats de Valls, Gil Torres i avinguda Santa Coloma han estat els projectes guanyadors de la primera edició dels pressupostos participatius que ha engegat aquest any el comú d'Andorra la Vella. La corporació comunal comença a "posar fil a l'agulla" per materialitzar aquestes propostes, tal com ha explicat la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, que també ha concretat que el primer projecte s'estima en 60.000 euros amb la qual cosa per al segon hi ha disponible els 40.000 euros restants de la partida que aquest any hi havia prevista per als pressupostos participatius.

D'aquesta manera, la consellera ha explicat que la primera proposta guanyadora va rebre un total de 168 vots i que com que el cost estimat és de 60.000 euros els 40.000 restants es dediquen a la segona proposta que va rebre més vots (111), la de l'embelliment a la zona de Ciutat de Valls, Gil Torres i avinguda Santa Coloma. En aquest sentit, López ha detallat que ja s'han començat a estudiar aquests projectes i que en el cas de les pistes de bàsquet s'estan analitzant les possibles ubicacions; de fet, ha concretat que ara com ara n'hi hauria dues que estan sobre la taula. Pel que fa a l'embelliment dels tres carrers, la consellera ha admès que evidentment no es podrà fer una actuació integral i que el que cal és acabar d'estudiar "quines actuacions són més prioritàries" i no es descarta que el comú hi pugui destinar més diners si fos necessari.

"Estem molt contents de com ha funcionat", ha valorat López, que ha concretat que en la fase de votacions que s'ha dut a terme al mes de juny per escollir entre les dinou propostes que havien quedat finalistes hi ha hagut gairebé "600 persones que han votat", concretament 596. Això significa, ha emfasitzat, que "un 3% de la població que podia votar", és a dir, els majors de 16 anys, ho han fet. "És molt positiu, estem molt contents i molt satisfets de la implicació i la participació ciutadana", ha valorat López. I ha afegit que el comú continuarà treballant per consolidar la participació ciutadana, ja que és "molt important" que els ciutadans facin sentir la seva veu. En aquest sentit, ha recordat que la població pot fer arribar els seus neguits puntuals a través de diferents canals, com per exemple l'Espai Ciutadà o les xarxes socials. "Estem oberts a escoltar els ciutadans tot l'any", ha manifestat.

I la voluntat és que aquests pressupostos participatius tinguin continuïtat. Així, de cara a l'any que ve la línia serà "bastant continuista" tot i que una de les possibilitats pot ser "ampliar la partida" o allargar la fase de votació. De totes maneres, la consellera ha valorat que "veient l'experiència d'aquest any el format és molt positiu", ja que la participació ha pogut ser tant en format presencial com digital. I, d'aquesta manera, tothom que ha volgut "ha pogut participar".

Per darrere dels dos projectes escollits hi ha hagut arreglar la urbanització de Terra Vella, amb 102 vots; la renovació del mobiliari urbà i l'enllumenat del rec del Solà, amb 97 o la millora de l'accés als Serradells, amb 94.