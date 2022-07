La pitjor difamació mai feta contra Andorra

Andorra la VellaL'informe 'Sombra' fet en castellà per la presidenta de l'organització feminista Stop Violències sobre la realitat política, econòmica i social d'Andorra recull el major nombre de falsedats que mai s'ha fet en la història. L'informe ha estat entregat a organismes internacionals amb la intenció de malmetre el nom d'Andorra a l'exterior d'acord amb un recull d'informacions difamatòries sense cap base amb l'únic objectiu de donar una versió falsa del Principat i tacar el país en l'àmbit internacional.

La primera de les calúmnies fa referència a negar que Andorra és un Estat de Dret i una democràcia amb una Constitució. Stop Violències considera que és un estat feudal perquè paga una aportació anual als caps d'Estat. Exactament, igual que tota la resta de països, no només les monarquies com Espanya o el Regne Unit sinó també els països que tenen un president sense funcions executives com Itàlia o Alemanya. No és cert que a Andorra no es respectin els drets humans i dir que encara que estigui a Europa és com un país en vies de desenvolupament és simplement insultar la intel·ligència de qui ho està llegint.

Hay que destacar que la ciudadanía de Andorra paga 707.499,60 € de impuestos anuales a los copríncipes como tributo por vivir en un estado Feudal. Podemos decir, que el Principado está en Europa, pero está muy lejos de garantizar los derechos humanos imperantes en el continente. muy lejos de los países que lo rodean, asemejándose más a un país en vías de desarrollo2.

La segona mentida fa referència al fet que a Andorra hi ha una "alta cultura de la violació" i que no hi ha "eines per combatre-la". I afegir que no hi ha ni protocols, ni serveis, ni campanyes de prevenció i actuació contra les violències sexuals o de parella. El nombre de violacions al Principat és molt més baix que la pràctica totalitat de països del món. I existeixen múltiples protocols i serveis en casos d'abusos sexuals o violència de gènere.

detectamos que existe una alta cultura de la violación y pocas herramientas para enfrentarla. Lo que se traduce por ejemplo en que pueden llegar a justificar, encubrir y/o no detectar abusos sexuales. No existen protocolos, ni servicios, ni campañas de prevención y actuación contra las violencias sexuales ni de pareja

És rotundament fals que a la Gavernera, el centre de menors, es tinguin sedats als joves com es feia en els psiquiàtrics dels anys 30. I també ho és que els cuidadors es dediquin a maltractar els nens i joves.

Es conocido a nivel civil que los y las menores se escapan con frecuencia de este centro y que se les subministra medicamentos sedantes, incluso el sindicato de maestros denunció en prensa el mal trato que reciben los niños en el centro, y sobre la higiene personal de estos.

No és cert que l'Estat es dediqui a treure els fills i les filles a les dones que no tenen capacitat econòmica perquè en separar-se tenen menys ingressos. Hi ha tot un programa d'ajudes socials que es poden considerar suficients o no, però que en cap cas impliquen treure la custòdia a les mares per ser 'pobres'.

A nuestra entidad han llegado mujeres en situación de violencias en la pareja, empobrecidas y que han pedido ayuda al estado. Y el estado ha intervenido quitándole a los menores por negligencia y haciendo programas de intervención y actuación basados en el infantilismo y el paternalismo, desarrollando hojas de ruta de cómo debe ser la vida de esa mujer para devolverle a sus hijos e hijas.

És una calúmnia de gran volada acusar, sense cap prova, la policia d'haver intentat dissuadir dones maltractades perquè no presentin denúncia contra l'agressor i l'agressió. Els fets que explica Stop Violències van passar durant la pandèmia i l'organització, en l'hipotètic cas que això hagués estat cert, tenia l'obligació de denunciar els fets davant de la justícia. I per acabar-ho d'adobar, s'acusa l'executiu de mentir per tapar aquesta suposada actuació policial, novament sense cap prova.

no podemos dejar de explicar que, durante el confinamiento, mientras acompañamos a mujeres a denunciar nos encontramos con un servicio de policía que no se ofreció servicio de traducción e interpretación cuando acudimos con mujeres que no entendían el catalán o el castellano y hemos sido testigos del uso de frases disuasorias por parte de la policía para que las mujeres no denunciaran la agresión ni el agresor. Desde stop violències hicimos denuncia pública de la situación e interpelamos al gobierno17, éste se dedicó a faltar a la verdad públicamente y a no dar respuesta a nuestros mails con quejas y sugerencias en la atención de mujeres en situación de violencias por parte de la pareja o expareja.

Andorra oculta els assassinats de dones. Els feminicidis. Però no només això. A més hi ha centenars de morts dubtoses al país que no se sap perquè han tingut lloc. Una espècie de conspiració, segons la teoria surrealista d'Stop Violències, per amagar una allau de morts inexplicables. En comptes de congratular-se perquè a Andorra no hi ha cap cas d'assassinat de dones per violència de gènere, s'utilitza aquesta dada per donar per suposat que hi ha tota una trama per ocultar una epidèmia de morts inexplicables.

El principado de Andorra no contabiliza los feminicidios. No existe ley o tratado interno para ello. El país se esfuerza mucho en ocultar estos datos. Aunque si se mira atentamente las estadísticas del país puede observarse algunos indicios de que algo pasa. El primer dato que debemos dar es que entre los años 2017 a 2020 19 la pagina de estadística ofrece un recuento de “muertes por enfermedad mental”, recontando en este periodo 141 hombres frente a 170 mujeres muertas por esta rara causa, es una cifra muy elevada. Desconocemos si se contabilizan las muertes por enfermedad mental que se dan en centros psiquiátricos catalanes que colabora con la unidad de psiquiatría de Andorra. Mostramos nuestro estupor ya que no sabemos que enfermedad mental causa la muerte. Debemos mencionar también otro dato público, y es que las muertes por envenenamientos, lesiones y orígenes desconocidos suman 177 hombres y 155 mujeres entre 2017 al 2020. Y en el mismo periodo de fechas encontramos que 180 hombres y 107 mujeres han muerto por causas desconocidas. Sorprende que con el alto nivel de violencia en la pareja que tiene el país, no se halle ningún femicidio entre estas estadísticas (consultar cuadro en anexo 1.ODS 5). No hemos contabilizado las veces que sale en prensa que la policia ha intervenido en palizas de agresores a sus parejas. Así que, existiendo un alto grado de violencia machista, parece inverosímil que no existan femicidios.

Segons el grup feminista, Andorra no té incubadores pels neonats a l'Hospital. Sense comentaris.

ni dispone de incubadoras para bebes prematuros, dificultando aún más los problemas que puedan existir en esta materia

El Servei Integral d'Atenció a la Dona (SIAD) es va crear per convèncer les dones que es plantegen avortar que no ho facin i entreguin el nadó en adopció. El servei es va crear per orientar les dones que es troben en aquesta situació dramàtica i dóna a les afectades un seguiment, atenció i ajuda perquè facin el que creguin oportú, facilitant, en cas que així ho desitgin, poder anar a interrompre l'embaràs en un centre especialitzat fora del país.

el actual presidente de andorra anunció que este servicio serviría para que las mujeres que no saben que hacer ante un embarazo, parieran y dieran el bebe en adopción.

Acusen l'Estat d'exercir violència contra la població civil. Això prové del fet que Govern va portar, de forma desencertada, a la fiscalia unes declaracions de la presidenta d'Stop Violències Vanesa Mendoza. La fiscalia va decidir que tenien indicis de delicte. La declaració de Mendoza va ser afirmant que les treballadores d'Afers Socials de Govern van forçar una noia de 14 anys que havia estat violada a que tingués el nen i el donés en adopció. Radicalment fals i van ser les treballadores les que van demanar que s'actués per la difamació d'aquesta magnitud. Com en tota bona difamació, l'informe amaga el que va dir Mendoza, novament sense cap prova. I com és la mateixa Vanesa Mendoza qui firma l'informe és ressenyable que no expliqui per què va acabar davant d'un batlle.

El gobierno de Andorra, actualmente, no duda en ejercer violencia de estado ante la población civil que se atreva a ejercer la libertad de expresión. Es el caso de la presidenta de la asociación que firma este informe, Vanessa Mendoza Cortés, tras su intervención en la 74ª sesión de la cedaw en 2019 en sede de la ONU, Ginebra, fue denunciada por este gobierno por calumnias (enfrentándose a 4 años de cárcel y 30.000 euros de multa), a fecha de hoy pendientes de demostrar y actualmente la causa sigue abierta, por ejercer el derecho legitimo a defender los derechos humanos ante la comisión de un tratado del cual Andorra es parte voluntariamente. A lo largo de estos años, el gobierno ha faltado a la verdad y ha permitido el linchamiento publico de Vanessa y en ocasiones se ha sumado.

L'informe d'onze pàgines és un recull de mentides amb una sola veritat: l'avortament a Andorra està penalitzat.