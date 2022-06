La Pizzeria Angelo i Bare Nostrum guanyen una Ruta de la tapa que ven fins a 6.200 racions

Andorra la VellaSant Julià de Lòria fa una valoració més que positiva de la Ruta de la tapa, un esdeveniment que enguany ha arribat a la tretzena edició i que ha aconseguit vendre fins a 6.200 racions -400 més que en l'edició anterior- amb un restaurant menys al cartell i en només onze dies. Durant l'acte d'entrega de premis, celebrat aquest dimecres a la tarda al Centre cultual lauredià, el jurat ha atorgat el primer premi 'ex aequo' a la Pizzeria Angelo, per la seva 'Pannacotta de moniato', i a Bare Nostrum, per la tapa 'Tot al negre'. Tots dos establiments s'han endut un premi en efectiu de 250 euros gentilesa d'Estrella Damm.

La segona posició del concurs ha estat per al bar Muntanya, que amb la seva ració 'Caprici de primavera' s'ha endut un premi de 400 euros. Completa el podi l'hotel Comabella, que ha quedat en tercera posició i ha guanyat 300 euros gràcies a la tapa 'Un viatge pels Andes'. Finalment, el quart lloc ha estat per al bar Fusió Crep&Burger, que ha estat premiat amb 300 euros per la seva 'Delícia d'ànec'.

Durant el parlament previ a l'entrega de guardons, Majoral ha posat en relleu que en aquesta edició fins a 544 persones s'han registrat a l'app necessària per a completar la ruta, de les quals 317 han demanat continuar rebent informació sobre l'esdeveniment per a edicions posteriors. Fins a 129 persones han realitzat el joc que proposava l'aplicació i 83 rebran un obsequi per part de la corporació comunal. En total, els usuaris han valorat a través dels seus telèfons 4.696 tapes mitjançant el codi QR dels establiments.

És per tot plegat que el cònsol major lauredià ha declarat que els responsables dels bars i restaurants ja han demanat al comú que s'organitzi una nova edició per a l'any vinent. El cert, ha dit, és que els locals "estaven plens de gom a gom" durant els dies de la tapa i, aquest fet, contribueix també al creixement econòmic dels negocis. De fet, Majoral ha manifestat que per tal que iniciatives d'aquesta mena tirin endavant és necessari un treball mutu entre l'administració i els empresaris, ja que "si unim esforços serà tot molt més fàcil".