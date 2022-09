Els plans de construcció ja autoritzats pels comuns augmenten la capacitat del Principat en 40.000 persones

Andorra la VellaXavier Espot va fer públic que els càlculs indiquen que si se sumen el nombre de plans parcials actualment autoritzats pels Comuns, el parc d’habitatges d’Andorra podria augmentar la seva capacitat en gairebé 40.000 persones més. Aquesta possibilitat és un dels motius pels quals Govern ha engegat un pla per limitar la construcció de pisos de venda amb la nova exigència d'una aprovació específica de l'executiu per a noves construccions. Segons el Cap de Govern, "el creixement de població (el real, el previst i l’hipotètic) no només produeix tensions en l’àrea de l’habitatge, sinó en molts altres sectors".

El fre a la construcció ha fet canviar el punt de vista del Govern. L'executiu disposa de la facultat d’aprovar directrius d’ordenació per fixar el marc de referència de les polítiques urbanístiques comunals, però aquesta potestat només s’havia fet servir per part de l'executiu en una ocasió i de forma molt puntual i sectorial, però el gabinet actual passarà a utilitzar de forma extensiva amb tots els edificis pels quals es demani permís.

Les llicències d’edificació "quedaran condicionades a l’obtenció d’un informe favorable per part dels ministeris competents en Urbanisme i Medi Ambient". I aquesta acceptació dependrà de la capacitat de la zona en concret on es vulgui construir per establir que hi hagi suficient capacitat per donar els serveis per a la nova població que hauria d'ocupar els habitatges.