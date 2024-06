Les plaques fotovoltaiques del Consell General generen l'electricitat equivalent de 70 llars

Andorra la VellaLes noves plaques fotovoltaiques del Consell General ja es troben a ple rendiment. Un mes després de la seva posada en funcionament ja es tenen les primeres estadístiques de producció d’electricitat. En concret, al llarg dels darrers 30 dies s’ha produït una mitjana diària de més de 400 kWh, essent aquest dimecres 5 de juny, el dia de major producció amb més de 600 kWh, consum diari equivalent al de 70 llars.

La nova instal·lació solar del Consell General suposa un augment de la superfície de panells que ha passat dels 131 m2 als 470 m2 entre el nou edifici del parlament i l’edifici de serveis situat a la plaça del Consell General. A més, els nous panells solars són el doble d’eficients que els anteriors, cosa que ha permès disparar la producció d’energia elèctrica.

La generació elèctrica amb les noves plaques solars evitarà l’emissió de 30 tones de CO2 anuals i suposa al voltant del 15% del consum elèctric del Consell General.

Connexió a FEDA Ecoterm a la tardor

Els esforços per reduir les emissions d’efecte hivernacle per part del Consell General també afectarà als istemes de climatització. En aquest sentit, els treballs de connexió a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm encaren la seva fase final i estaran enllestits a principis de tardor, just abans de la posada en marxa dels serveis de calefacció.

A banda d’aquestes mesures de gran abast, des del Consell General es continua treballant diàriament en la millora de l’eficiència energètica i la reducció del consum. En aquest sentit, destaquen el canvi progressiu dels sistemes actuals d’il·luminació per noves lluminàries amb tecnologia LED i l’optimització de la temperatura de tot l’immoble per evitar consums excessius en refrigeració i calefacció.