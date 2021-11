La població va percebre, majoritàriament, el sisme de l'11 d'octubre

Andorra la VellaCom cada vegada que es percep un terratrèmol a Andorra, Andorra Recerca + Innovació va fer una crida a la població, el passat 11 d'octubre, perquè omplís una enquesta sísmica arran del moviment registrat a prop d'Os de Civís a les 8.23 hores del matí i que va tenir una magnitud de 3,6. Cal destacar que van respondre les preguntes 357 persones i que només el 5% no el van percebre. Geogràficament, Andorra la Vella va ser on més persones van notar el moviment sísmic i a Canillo, on menys, sent també la parròquia d'on hi va haver menys respostes.

De l'enquesta es desprèn que la gran majoria de les persones, el 87%, va reaccionar quedant-se al lloc. En aquest sentit, des d'Andorra Recerca + Innovació recorden que la recomanació és la de romandre al lloc quan es produeix un sisme, procurant protegir-se dels objectes que puguin caure sobre les persones. Així, caldria protegir-se sota d'una taula o el marc d'una porta, o bé, si s'està a l'exterior, en un lloc obert allunyat d'edificis i mobiliari urbà. Cal destacar que una mica més de la meitat van notar el terratrèmol com una vibració (58%) i en menor mesura ensurt (29%), oscil·lació (27%) i un sotrac (26%).

Pel que fa als efectes que els enquestats van observar sobre els objectes, majoritàriament es van sentir lleugeres vibracions en elements com poden ser cadires (58%) i vibracions de vidres de finestres, vaixella, etcètera (44%). Un 69% van percebre sorolls i un 1% fissures al terreny. Pel que fa a danys a edificis, un 5% dels enquestats va notar fissures en revestiments; un 4% caiguda de petits trossos de revestiment i un 2% caiguda d'objectes.

Cal destacar que paral·lelament a aquests resultats l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya està duent a terme l'anàlisi sobre les dades de l'enquesta sísmica per tal d'obtenir informació sobre les intensitats amb les quals es va percebre el moviment sísmic.