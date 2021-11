El Poblet de Nadal canvia el carrusel pel tobogan

Andorra la VellaFinalment el Poblet de Nadal d'Andorra la Vella no comptarà aquest any amb el carrusel d'estil venecià que s'havia d'instal·lar a la plaça de l'antiga caserna dels bombers. Aquest dimecres ha sortit publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'edicte pel qual es declara desert el concurs nacional que s'havia convocat amb caràcter d'urgència. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha manifestat que l'empresa, finalment, no ha pogut servir aquesta atracció que serà substituïda pel tobogan.

Així, la cònsol major ha explicat que l'empresa ha "tingut un problema de personal", ja que la persona que faci el muntatge de l'atracció ha de ser especialitzada "i no l'han pogut trobar" i que per aquest motiu s'ha optat pel tobogan que altres anys ja s'havia instal·lat. En aquest sentit ha afegit que precisament preveient que la pandèmia podia provocar algun problema per a la instal·lació de les atraccions des del comú ja es va fer un concurs "amb tres o quatre possibilitats" per evitar quedar-se sense atraccions. "Esperem que l'any que ve el puguem tenir", ha remarcat, tot afegint que malgrat tot els més petits de casa podran gaudir del tobogan i de la pista de patinatge de gel sintètica, que han estat adjudicades a Gatzara Espectacles per un preu de 68.682 euros, tal com consta també al BOPA.