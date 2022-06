La policia sanciona 105 conductors durant la darrera campanya sobre la ITV, el cinturó i l'ús del mòbil al volant

Andorra la VellaEl Cos de Policia ha dut a terme entre el 6 i el 19 de juny una campanya de controls a conductors relacionada amb la ITV, l'ús del cinturó de seguretat i la utilització del telèfon mòbil amb la finalitat de conscienciar els usuaris de la xarxa viària de la necessitat de corregir determinades actituds indegudes i administratives en la conducció. Durant aquest període s'han efectuat 342 controls i s'han constatat un total de 105 infraccions.

En concret, s'han imposat 37 sancions per no presentar-se a la ITV en el termini establert reglamentàriament; 12 per circular sense el distintiu de la ITV en vigència; 40 per no fer ús, el conductor o els passatgers d'un vehicle, del cinturó de seguretat; 1 per no fer ús dels sistemes de retenció infantil quan és obligatori o no utilitzar un sistema de retenció infantil homologat o no adaptat al pes i a l'alçada de l'infant, i 15 més per conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, de navegadors o de qualsevol dispositiu incompatible amb l'atenció obligatòria permanent a la conducció.