La Poste i Correus, junts en una oficina de serveis postals a Sant Julià de Lòria

Sant Julià de LòriaCorreus i la Poste compartiran oficina a Sant Julià de Lòria, segons ha informat el cònsol major, Josep Majoral, en la inauguració del nou emplaçament dels serveis postals de la parròquia ubicats a la plaça Major. Fins al moment, i des del conveni del 2006, la Poste es trobava al servei de tràmits del comú i Correus tenia la seva pròpia oficina. "L'any passat ens vam assabentar que Correus espanyols es quedava sense espai físic a causa d'una obra i que corria el risc que marxés de la parròquia", ha explicat Majoral. Aleshores, i davant el perill que Correus deixés de prestar el servei com a oficina local, el comú es va posar en contacte amb les dues parts, i ha llogat aquest nou espai.

El cònsol ha agraït la gran predisposició de les parts per trobar una solució perquè Correus i la Poste estiguessin presents a la parròquia. Així, al final es va arribar a l'acord d'estar tots units en un nou espai de serveis postals on hi haurà Correus i la Poste. "La finalitat és donar un bon servei al lauredià i millorar la qualitat de vida de la gent de la parròquia perquè no hagin de pujar fins a Andorra per a recollir els seus paquets o les seves cartes", ha declarat Majoral.

De moment, l'oficina només està en funcionament per a Correus amb la voluntat que la Poste s'hi traslladi d'aquí a poc temps. Tot i així, des de la corporació han manifestat que no hi ha una data concreta, ja que volen que tot el personal conegui bé el nou funcionament de l'oficina. "Fins que no hi hagi el trasllat continuarem funcionant des de tràmits", ha indicat.

A banda de membres del comú, en la inauguració també ha assistit personal de la Poste, com la seva directora a Andorra, Jacqueline Vives, i de Correus, amb la presència del vicesecretari general, José Luís Pérez Pastor. De fet, Pastor ha manifestat que amb aquest canvi d'espais, Correus vol passar de ser una oficina clàssica a una oficina multidisciplinar i "apropar al ciutadà nous serveis". A més, ha afegit que amb el canvi s'ha guanyat més espai i comoditat i que a poc a poc, els ciutadans de la parròquia podran gaudir d'aquests nous serveis que aniran més enllà de la carta o la postal tradicionals.