La premsa argentina lloa al Principat i convida els joves a fer de temporers

Andorra la VellaLa premsa argentina ha fet diferents articles presentant Andorra com un destí ideal per als joves que volen emigrar. El reclam es troba en què el sou és de 1.500 euros per jornades setmanals de 40 hores i dos dies de festa. Però el mateix temps és, segons les publicacions del país andí, l'únic estat d'Europa on poden venir a treballar amnb la documentació argentina.

L'article recull que:

Hi ha un bellíssim país que paga sous de 1.500 euros i obre contingents per a estrangers. Andorra, una petita nació situada entre Espanya i França, va habilitar nous contingents i beneficis perquè estrangers puguin emigrar i treballar allí sense necessitat de comptar amb un passaport europeu. Aquest paradisíac país, que es troba enmig dels Pirineus, brinda als residents sous mínims de fins a 1500 euros per mes per treballs de 40 hores setmanals, amb dos dies de descans.

Les persones que desitgin emigrar a Andorra només requeriran comptar amb passaport argentí o DNI. Això es deu al fet que el país no és membre oficial de la Unió Europea. Cada vegada són més els joves argentins que busquen nous destins per a viatjar, començar de zero i poder comptar amb millors condicions de vida. Sobretot, en l'àmbit de l'econòmic i laboral.