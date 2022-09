Prepara la teva llar per aquesta tardor

Aquests dies ja s'ha notat el canvi de temps. Les baixes temperatures fan acte de presència a primera i última hora de la jornada i ben segur que més d'un ja ha posat la primera capa del nòrdic dins la seva funda per dormir més calentet. És així o no? Aquests primers dies de tardor serveixen per començar a punt casa nostra i preparar-la per les jornades de més fred. Busquem més el confort, el caliu i la comoditat, ja que ara és quan fem més vida portes endins.

A Textura d'Epizen ho tenen tot a punt perquè trobis aquell producte perquè facis de casa teva un lloc acollidor. Tant és així que des d'aquest 3 d'octubre i fins a l'1 de novembre, Textura t'ofereix fins a un 20% de descompte en farcits nòrdics, coixins i proteccions de llit.

Tant se val com dormis. L'important és que descansis i agafis energia suficient per encarar una nova jornada i Textura t'equipa perquè el teu descans sigui el més òptim possible. De fet, la firma dissenya els seus productes tenint molt present el concepte de l'slow life, un estil de vida que defuig de tot allò que implica immediatesa o rapidesa per obtenir les coses. Aquest concepte ideològic de l'slow life dona importància a la qualitat i apreciació de les coses, conceptes que trobes darrere de cada un dels productes de Textura.