Espanya no puja, de moment, al tren del cànnabis mentre Andorra s’ho segueix pensant

Andorra la VellaEl Congrés dels Diputats espanyol ha decidit aquest dimarts rebutjar la primera llei que ha entrat a la cambra legislativa per regular el mercat del cànnabis. La formació Más País encapçalada per Íñigo Errejón havia elaborat una proposició de llei que proposava regular el cultiu, el consum i la comercialització del cànnabis, per evitar el mercat negre, però els vots dels diputats del PSOE, del PP i de VOX han ‘tombat’ la proposta.

Els socialistes han recordat que hi ha una subcomissió al Congrés que tracta l’ús i consum de marihuana per a usos medicinals. La del partit d’Errejón no serà l’única proposta de regularització del cànnabis que es començarà a debatre a la cambra baixa espanyola, doncs hi ha pendents d’entrar dues regulacions de la mà d’ERC i d’Unides Podem. Propostes que, si no aconsegueixen fer canviar d’opinió els diputats socialistes, no se’ls augura massa futur.

I mentre Espanya comença a parlar d’una iniciativa que ja funciona com a negoci milionari a molts països, Andorra continua pendent dels resultats de l’estudi que preveu les oportunitats de cultivar cànnabis per a usos medicinals. El juny passat, Andorra Recerca i Innovació i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Catalunya van signar un conveni de prestació de serveis de consultoria tècnica amb l’objectiu d’analitzar i definir un model de cultiu i de transformació industrial del cànnabis medicinal al país. L’objectiu, segons informa l’executiu andorrà, és realitzar una anàlisi d’oportunitats del cultiu d’aquesta planta al Principat i definir-hi un model de cultiu i de transformació industrial.

Les últimes notícies sobre la possible implementació del cultiu de marihuana al país les va donar fa un mes el cap de Govern durant el Debat d’Orientació Política. Espot va esmentar l’aposta per la diversificació del sector agrícola, i que això inclou esperar els resultats de l’estudi d’IRTA, que haurien d’estar a punt les properes setmanes. En tot cas, sembla que tant a Espanya com a Andorra els grups majoritaris descarten la regulació de l’ús recreatiu d’aquesta herba, i se centren, únicament, en el negoci derivat de les seves propietats terapèutiques.