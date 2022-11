Previsió de neu per dijous, divendres i dissabte

Andorra la VellaLa neu tornarà a fer acte de presència a partir d'aquest dijous. Segons informa el Servei Meteorològic Nacional, el pas d'un front farà augmentar la nuvolositat i pot deixar alguna precipitació feble, però més abundant al nord del país. La cota de neu se situarà als 2.400 metres. Pel que fa al divendres, una irrupció d'aire fred farà baixar notablement els termòmetres i deixarà nevades febles al nord del Principat i la cota de neu baixarà als 1.500 metres al matí i als 1.200 metres a partir de la tarda. No obstant això, el dissabte també hi haurà presència de neu. El flux de nord de la irrupció d'aire fred mantindrà la nuvolositat al nord del país, on encara poden caure febles nevades.