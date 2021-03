Primera aturada del centre de vacunació, per manca d'estoc, amb gairebé el 10% de la població que ja ha rebut el vaccí

Andorra la VellaProp del 10% de la població vacunada, amb almenys una dosi. Aquest és el percentatge de població resident al país que aquest dimecres de març ja té una dosi administrada contra la Covid-19. Aquest dimecres s'ha acabat l'estoc que quedava de Pfizer i aviat, si l'Agència Europa del Medicament així ho avala aquest mateix dijous i tot sembla indicar que així serà, també s'administraran les 150 dosis d'AstraZeneca que, de moment, resten paral·litzades al congelador.

En xifres, s'han vacunat unes 7.500 persones (1.200 amb dues dosis), de les 66.000 majors de 18 anys que el país té registrades. Cal tenir en compte, també, que a aquesta xifra se n'han de restar unes 8.000 que són les que han passat la malaltia en els darrers sis mesos. Ara bé, el centre de vacunacions que s'ha habilitat a la plaça de braus haurà d'abaixar la persiana uns dies, fins que comenci una nova tanda de segones vacunacions, a final de març. El Govern no espera una nova arribada de vaccins fins a principi d'abril.

En el cas del remei d'Oxford, Benazet ha reiterat que la casuística de trombosi en alguns pacients "és molt petita" tenint en compte la població que ja està vacunada, i és per això que, novament, ha adreçat un missatge de tranquil·litat a la població. "El més segur i desitjable és que reprenem la vacunació i esgotem aquestes 150 dosis", ha afegit, recordant que "no hi ha cap evidència que els fenòmens trombòtics estiguin relacionats amb la vacunació".

Quant al passaport immunitari, el ministre ha detallat que "estem en contacte continu amb la UE" per mirar d'adaptar l'aplicació mòbil andorrana a les exigències d'Europa. De cara al mes de juny, es posarà en marxa una prova pilot per verificar el funcionament del passaport però, fins aleshores, hi haurà un període de temps en què s'haurà de dur un document en format paper que acrediti haver rebut el vaccí.

Modificació en l'assistència sanitària

Per últim, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres una modificació del reglament d'accés a l'assistència sanitària pel que fa a les visites als especialistes en aquells pacients que pateixen una malaltia aguda. Fins ara, hi havia establerta una limitació en el temps de sis mesos o sis visites, i ara, amb la voluntat de "facilitar la tasca dels metges referents, dels especialistes i dels pacients, i de reduir els aspectes burocràtics", la limitació s'allarga fins als dotze mesos o dotze visites.