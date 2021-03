Andorra també ajorna l'administració de les vacunes AstraZeneca

Andorra la VellaDesprés que nombrosos països de la Unió Europea hagin suspès de forma preventiva l'administració de la vacuna d'AstraZeneca -els més recents Alemanya, França, Espanya i Itàlia- per la detecció de diversos casos sospitosos de trombosi, el Govern ha comunicat aquest dilluns l'ajornament de l'administració de les 150 dosis d'AstraZeneca de les quals encara disposa el Principat. Segons ha subratllat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la decisió no suposa una suspensió en l'ús de la vacuna d'Oxford, sinó que es tracta d'un ajornament per precaució a l'espera del dictamen que puguin emetre tant l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com l'Agència Europea del Medicament (EMA).

Martínez Benazet ha volgut enviar, en primer lloc, "un missatge de tranquil·litat" a la població, ja que ha manifestat que la casuística que s'ha registrat "és mínima" si es té en compte que enfront dels 17 milions de vacunes que s'han administrat hi ha hagut problemes de trombes en una quinzena de persones i trastorns en les plaquetes en una vintena. El ministre ho ha confrontat amb el que podria passar si un determinat percentatge d'aquests 17 milions es contagiés de coronavirus, ja que "els efectes serien més elevats". "Vull enviar un missatge de tranquil·litat sobretot a la gent que s'ha vacunat", ha destacat, i ha recordat que ell mateix ha rebut el vaccí d'Oxford aquest dilluns al matí i que es troba bé i sense cap reacció adversa. "Ningú ha de patir per un problema derivat de la vacuna", ha assegurat.

Malgrat aquest missatge de tranquil·litat i veient el que els països europeus han anat suspenent la vacunació, una decisió que el ministre ha atribuït més a "motius estratègics o polítics que no pas científics", el comitè tècnic ampliat s'ha reunit aquest dilluns a la tarda amb la participació "d'un gran expert en vacunes" com és Federico Martinón i s'ha arribat a la conclusió que "no hi ha motius clars per suspendre [la vacuna] però donada la cadena de decisions d'altres països, per prudència no suspenem, però ho ajornem a l'espera que l'OMS ratifiqui el seu comunicat d'aquest dilluns o que l'Agència Europea del Medicament que es reuneix aquest dijous emeti un comunicat", ha explicat el ministre. De fet creu que "s'esclarirà en els propers dies" què passa amb aquesta vacuna si bé s'ha mostrat convençut que "no hi haurà un motiu contundent" per evitar seguir vacunant amb AstraZeneca després d'aquest "petit incident" viscut ara. Així, ha incidit que ell considera que no hi ha un "fonament suficient des del punt de vista científic" per rebutjar l'administració d'aquesta vacuna, però també ha destacat que cal "ser prudent" fins que no hi hagi un missatge "sòlid que garanteixi seguretat de la vacuna".

D'aquesta manera, les 150 vacunes per administrar queden a l'espera i les 65 persones que havien de ser vacunades aquest dimarts estan sent avisades. Paral·lelament, ha destacat el titular de Salut, continua l'administració de les 600 dosis de Pfizer disponibles. Pel que fa a les persones que ja l'han rebut, ha destacat que tant l'EMA com l'agència espanyola del medicament han comunicat que no cal un seguiment especial i ha recordat que, en tot cas, les persones han de notificar si tenen algun efecte advers.