Cap de setmana de circ, a Sant Julià

Sant Julià de LòriaArran de les sinergies establertes entre el comú de Sant Julià de Lòria i l'artista Yldor Llach, la corporació laurediana ha presentat aquest dimarts un projecte cultural centrat en el món del circ, sota el nom 'Muntanyes de Circ', que tindrà lloc aquest divendres i dissabte. Segons ha explicat la cònsol menor, Mireia Codina, l'objectiu d'organitzar aquest esdeveniment, en el qual hi haurà actuacions a l'aire lliure de la mà de quatre companyies diferents, és que les famílies puguin gaudir de Sant Julià mitjançant "una proposta nova, fresca i que ajudarà a dinamitzar la parròquia". La idea és posar en pràctica aquest any una prova pilot d'un esdeveniment que es vol convertir en un festival de referència, ampliant al llarg dels anys vinents tant el nombre d'espectacles com els dies de celebració.

La relació entre el comú i Llach es va iniciar l'agost del 2020, quan l'artista va participar en el cicle 'A ritme d'estiu'. Aquest primer contacte va afavorir que també es dugués a terme una estada artística per part de Llach al Centre cultural lauredià a principis del 2021, creant un vincle del qual va sorgir la idea de planificar un esdeveniment més gran per tal de donar a conèixer el món del circ a tota la ciutadania. "Quan l'Yldor va aparèixer amb el seu espectacle de circ ens vam quedar captivats veient-lo treballar. És una persona apassionada amb el que fa i vam acordar que si organitzàvem un cap de setmana d'aquesta mena, ell l'havia de liderar", ha indicat Codina.

D'aquesta manera, de cara al divendres 25 de juny a partir de les 19 hores, està prevista a la plaça de la Germandat l'actuació 'Monstres', a càrrec de la companyia Riguel Multidisiplinar, que compta a les seves files amb l'acròbata andorrana Meritxell Rabassa.

Pel que fa a la jornada de dissabte, les actuacions s'allargaran durant tot el dia, ja que les companyies oferiran els seus espectacles en dos passis, un al matí i un altre a la tarda. Així, a partir de les 10 hores a la plaça de la Germandat, se celebrarà l'espectacle 'Back2Classics' de la companyia Plantea Trampoli Disciplina; a les 11 hores, i al mateix indret, hi haurà una actuació musical del grup 'Les Boozan Dukes'; a les 11.30 hores a la plaça del Solà s'oferirà l'espectacle 'Sobre Rodes', d'Yldor Llach, i a les 12 hores, també a la plaça de la Germandat, serà el torn de la companyia Circ Pistolet Multidisciplinar amb el seu espectacle 'Potser no hi ha final'.

Les actuacions continuaran a les 13 hores amb una amenització musical a càrrec de 'Les Boozan Dukes'; a les 17 hores tornarà a ser el torn de 'Back2Classics'; a les 18 hores hi haurà la tercera actuació de 'Les Boozan Dukes' i a la mateixa hora Yldor Llach tornarà a oferir l'espectacle 'Sobre Rodes'; a les 19 hores el públic gaudirà de l'espectacle 'Potser no hi ha final', i a les 20 hores es tancarà la jornada amb una nova amenització musical per part de 'Les Boozan Dukes'.

Segons ha comentat Llach, la prova pilot d'aquest festival "té la intenció de recuperar els carrers i aquesta barreja social que darrerament ha estat una mica afectada per tota la situació pandèmica" i, per tant, "és una excusa fantàstica per treure el circ al carrer". A més, ha detallat que "les companyies que venen són molt acrobàtiques i vistoses", per la qual cosa l'artista considera que "cridarà l'atenció dels ciutadans de Sant Julià i d'Andorra".

La celebració d'aquesta mena d'esdeveniments també té una clara afectació sobre els establiments comercials i de restauració de la parròquia. De fet, Codina ha manifestat que "el retorn dels bars i restaurants és molt positiu i estan molt contents i agraïts amb totes les iniciatives que anem prenent des de la corporació, sobretot pel que fa a espais exteriors". És per aquest motiu que la cònsol ha indicat que "el comú té previst organitzar moltes coses, com caps de setmana diferents i festivals", ha conclòs.