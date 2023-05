Primera jornada participativa amb testimonis per al Dia internacional contra l’assetjament escolar

Andorra la VellaL’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra i les àrees de social i joventut de la Creu Roja Andorrana, amb el suport del Comú de Sant Julià de Lòria, organitzen dimarts 2 de maig a partir de dos quarts de set, la primera jornada participativa contra l’assetjament escolar. Un acte en què participaran testimonis de les diferents parts implicades per donar a conèixer el punt de vista de la víctima, de l’assetjador, de les famílies i de l’entorn més proper que, han viscut aquesta problemàtica.

L’organització de la jornada, titulada 'I tu què fas? Que no fas res' es fa coincidir amb el Dia internacional contra l’assetjament escolar i té la pretensió per primera vegada de posar de manifest aquest tema, per tal de conscienciar i donar veu a un problema que avui va a l’alça, moltes vegades de forma molt subtil i poc visible, però que ens acaba afectant a tots. L’objectiu d’aquesta jornada és reflexionar, compartir experiències i idees, i que a més es puguin proposar actuacions conjuntes i coordinades per tal de minimitzar i prevenir aquest tipus de pràctiques.

La xerrada amb caire interactiu comptarà a part dels testimonis, amb la presència d’especialistes en els àmbits de la salut i de justícia que compartiran la seva visió i els aspectes més específics en relació amb l’assetjament.