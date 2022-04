Un programa Renova per a totes les butxaques

Andorra la VellaEl Govern està treballant en un nou programa Renova que tingui un doble enfocament. Per una banda, que serveixi per avançar cap a la transició energètica i per millorar l'eficiència energètica dels immobles d'Andorra i, per altra banda, que ajudi a mantenir el poder adquisitiu de les famílies d'Andorra. L'objectiu serà que en gaudeixin les famílies que pateixen més l'increment dels productes energètics i "es busca ajudar-los a fer un salt cap a l'eficiència energètica sabent que la crisi actual que està provocant una inflació dels productes no serà l'última que viurem", ha indicat el ministre portaveu, Eric Jover.

D'aquesta manera, ha reiterat que com més aviat s'avanci cap a construccions més eficients, "més aviat i millor les famílies estaran protegides de la volatilitat dels preus energètics". L'executiu no ha volgut avançar ni les clàusules ni tampoc el pressupost d'aquest programa, el qual es preveu que pugui ser presentat ben aviat.

D'altra banda, aquest dimecres s'ha aprovat l'obertura de la convocatòria del programa Renova 2022 amb dos milions d'euros de pressupost, el que representa un increment del 33% respecte de la dotació del 2021. Jover ha manifestat que aquest increment mostra la voluntat del Govern per continuar ajudant a fer la transició energètica millorant l'eficiència del parc d'immobles del país. Aquest programa tindrà les mateixes casuístiques que els anteriors, i aquells que el 2021 es van quedar sense partida pressupostària, en podran disposar aquest 2022 sense la necessitat de tornar a entrar una sol·licitud. El programa estarà obert fins al 18 de novembre o fins a l'esgotament de la partida destinada.