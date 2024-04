Els propietaris i immobiliaris esperen que el TC declari "inconstitucional" el projecte de llei de l'habitatge

Andorra la VellaEls representants del sector immobiliari han expressat la seva preocupació i descontentament respecte al projecte de llei d'habitatge que actualment es debat al Principat. Jordi Ribó, membre destacat de la Fiabci (Federació Internacional de Professions Immobiliàries) i l'AGIA (Col·legi d'Agents i Gestors), va intervenir telefònicament al programa 'Avui Serà un Bon Dia' d'RTVA per clarificar la postura dels propietaris davant la proposta legislativa.

La principal inquietud del sector immobiliari radica en la falta de claredat i definició entorn del concepte de "pisos buits" proposat en el projecte de llei. Ribó va emfatitzar que els propietaris no s'oposen a la idea de posar en el mercat els habitatges buits, però exigeixen una definició precisa per evitar confusions i garantir la seguretat jurídica. "Estem preocupats", va afirmar Ribó, "és un projecte de llei, quan tinguem la llei l'analitzarem. Si ens haguessin fet participar, hauríem pogut ajudar", va declarar.

En aquest sentit, Ribó va lamentar l'exclusió del sector immobiliari en les primeres etapes del procés legislatiu i va destacar la importància d'una col·laboració més estreta entre el govern i les parts interessades. "El tema és fàcil, vull dir, des del sector immobiliari fa anys que demanem estadístiques que el Govern no ens vol donar i els comuns tampoc", apunta Ribó.

Finalment, expressa que si s'aprova el projecte, tal com està previst, els propietaris no descarten "prendre les accions necessàries" ja que no creuen que aquest projecte sigui constitucional, i discuteixen que no només el dret a l'habitatge és a la constitució, també la propietat privada. "Creiem que no és constitucional, però és com diu el Cap de Govern el constitucional té l'última paraula", opina Ribó.