Una quarantena de padrins han gaudit de la 15a edició dels horts socials a Encamp

EncampEl comú d'Encamp ha tancat aquest dimecres al matí la 15a edició dels Horts socials de la parròquia amb el repartiment de fins a 43 parcel·les als terrenys cedits per casa Joan Antoni, juntament amb la fundació Julià Reig. La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha manifestat que fa quinze anys que la corporació va donar tret de sortida a la iniciativa per donar un impuls als padrins de la parròquia.

Entre les 43 persones que han pogut gaudir entre l'abril del 2021 i aquest futur mes de novembre, en el qual el comú també permetrà que en facin ús per "acabar de recollir les cols", hi ha quatre persones del Pas de la Casa, les quals baixen a la vila d'Encamp per cuidar l'espai assíduament. "La gent gran per nosaltres són una prioritat absoluta, motiu pel qual intentem posar a l'abast tot el que puguem, ja siguin els horts, activitats diverses, interacció, esports, els dinars, etcètera", ha indicat. I ha recordat que des de la setmana passada els padrins encampadans poden tornar a gaudir dels dinars a la plaça del poble per fer pinya i interactuar entre ells, tot apuntant que durant la pandèmia, en un inici "es distribuïa el menjar a domicili i després el podien venir a buscar a la Valireta".

Mas ha destacat que aquest dimecres han celebrat amb els més grans de la parròquia la finalització de la temporada d'horts amb un esmorzar conjunt d'una manera poc habitual a causa de la pandèmia del coronavirus. "Per temes del protocol Covid no l'hem pogut fer aquí i els hi hem preparat un lot perquè s'ho emportessin a casa", ha matisat. En referència a la col·laboració amb la fundació Julià Reig, la cònsol ha agraït la seva promoció de l'activitat perquè "tots els comuns puguem oferir aquesta oportunitat a la nostra gent gran".

Quant a la possibilitat d'ampliar el nombre d'horts, les quals es divideixen en dues fases, una de 26 parcel·les i l'altra de 17, Mas ha assenyalat que el terreny "ja no permet incrementar-les perquè llavors quedarien uns espais una mica massa petits". Tanmateix, ha manifestat que al març es tornaran a obrir les inscripcions i "esperem a veure quantes en tenim per veure si hi ha la possibilitat d'ampliar en una altra ubicació", però, "en principi aquest és el nostre topall i estem cobrint amb la majoria de peticions que tenim".