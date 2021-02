Quins col·lectius seran els següents a vacunar-se?

Andorra la VellaLes properes setmanes, entre final de febrer i principi de març, Andorra ha de rebre més de 35.000 dosis de les vacunes Moderna, Pfizer i AstraZeneca que han d'arribar procedents dels convenis que el Govern té signats amb França, Espanya i la Unió Europea. Aquestes remeses faran, segons ha explicat en comissió al Consell General el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que el país enceti la fase tres de vacunació. Quins són els col·lectius que entren en aquesta nova etapa d'immunització?

Un cop acabin de rebre el vaccí els col·lectius inclosos a la segona fase, majors de 70 anys, persones vulnerables, professionals de la salut i serveis essencials (bombers, duaners, policies...) començaran a ser cridats a vacunar-se els implicats a la fase tres. Aquests són els majors de 60 anys, entre els quals s'establiran prioritats per trams d'edat, les persones amb risc per patologia que no s'hagin inclòs en les dues fases anteriors i els professionals sanitaris i socials amb un risc major de contagi que la resta de la població.

Recordem que l'executiu ha preparat la vacunació en quatre fases. Així doncs, quedaria una darrera, la quatre, per mitjà de la qual rebrien el vaccí la resta de la població, en funció també de trams d'edat i, si s'escau, per sectors d'ocupació. L'objectiu que s'ha marcat l'administració és que a l'estiu entre un 60 i un 70% de la població estigui vacunada.