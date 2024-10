Quinze mil euros en el programa per a joves talents

Andorra la VellaGovern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, la concessió dels ajuts del Programa de beques per a joves talents, que té l’objectiu de facilitar tant la formació en centres d’àmbit internacional especialitzats com la participació de joves artistes d’entre 12 i 25 anys en concursos i certàmens també internacionals.

La dotació de 15.000 euros s’ha repartit entre les quatre candidatures seleccionades, atenent a criteris d’expedient acadèmic, trajectòria formativa i titulacions obtingudes en l’àmbit artístic, i pertinència de la formació escollida amb el perfil del candidat.

En concret, s’han atorgat 4.000 euros a Gil Grandjean per fer els estudis de primer any de bàtxelor en cant líric al Conservatori Reial de Brussel·les durant el curs acadèmic 2024/2025, així com 4.000 euros a Paula González de Alaiza per dur a terme el primer curs d’estudis Superiors de Música a Musikene , Centre Superior de Música del País Basc, durant el curs acadèmic 2024/2025. També s’han adjudicat 4.000 euros a Martí Tomàs per fer el primer curs al Conservatori Nacional de Música i Dansa de París; i 3.000 euros a Carla Iglesias per fer estudis superiors d’art dramàtic, especialitat de teatre musical a l’Escola EÒLIA CSAD de Barcelona, reconeguts oficialment com a Grau universitari d’art dramàtic, durant el curs acadèmic 2024/2025.

Amb aquest programa, engegat fa dos anys, s’impulsen les carreres dels joves artistes amb més talent, donant resposta a les seves necessitats formatives i, alhora, es contribueix al desenvolupament de les indústries creatives del país.