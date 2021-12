La quinzena edició de la fira de Santa Llúcia d'Encamp compta amb 14 parades de productors i comerciants locals

EncampLa plaça de Sant Miquel d'Encamp acull un any més una nova edició de la tradicional fira de Santa Llúcia de la mà d'una catorzena d'artesans i comerciants de la parròquia. El conseller de Cultura i Afers Socials encampadà, David Cruz, ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a l'esdeveniment aquest dissabte, el qual a banda de comptar amb una gran quantitat de parades, també ofereix dinàmiques i espectacles per a tota la família, com tallers de dibuix i la funció La Caixeta, a càrrec de la companyia Holoqué Arte, que mostra, a través de titelles hologràfics la història d'amor de la dansa i la música.

"Estem molt agraïts de la participació de tots els comerciants i de l'oferta de tallers infantils, que permeten que els més petits també s'involucrin en aquesta festivitat", ha manifestat Cruz. A més, ha exposat que l'esdeveniment compta amb un assortiment d'espectacles musicals per a tots els públics. El conseller ha destacat la celebració de la quinzena edició de la fira amb la voluntat de donar vida al comerç i "reactivar l'activitat econòmica de la parròquia", tot fent esment als "moments difícils" que viu el país a causa de la irrupció de la pandèmia i la seva evolució.

D'aquesta manera, ha remarcat la necessitat de respectar les mesures decretades pel Govern per evitar la propagació del virus i ha assenyalat que l'aforament a la plaça està limitat al 70% i que per accedir-hi és obligatori mostrar el passaport Covid o una prova negativa equivalent a banda de l'ús de la mascareta en tot moment. "Malgrat l'evolució de la Covid esperem que sigui un mercat actiu que rebi la visita dels residents i dels turistes que hi vulguin venir", ha exposat.