El radar de tram a la C-14 es posa en funcionament divendres

Andorra la VellaEl radar de tram a la C-14, entre Bassella i Ponts, entrarà en funcionament aquest divendres després que s'hagi completat la instal·lació de la infraestructura i s'hagi verificat el seu correcte funcionament durant les darreres setmanes. El radar està situat al punt quilomètric 134, just al costat del cinemòmetre fix que també hi ha en aquest punt. Comprèn un tram de 10 quilòmetres entre els municipis de Bassella i Vilanova de l'Aguda i té com a objectiu reduir al màxim la sinistralitat en aquesta zona de la xarxa viària catalana, que compta amb una important afluència de vehicles andorrans.

La instal·lació d'aquest radar estava pendent des del 2019 per tal d'aconseguir fer baixar la velocitat dels conductors, que acostumen a incrementar-la quan circulen per aquesta via. En aquest sentit, cal recordar que durant el 2021 dues persones van perdre la vida en un tram que a partir d'ara estarà limitat a 90 quilòmetres per hora.