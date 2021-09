El Servei Català de Trànsit incrementarà els radars a l'N-260

Andorra la VellaEl Servei Català de Trànsit (SCT) té previst incrementar al llarg dels pròxims dos anys el nombre de radars i la vigilància a l'N-260, que uneix la Seu d'Urgell amb Puigcerdà. Tal com explica el director del servei, Ramon Lamiel, el projecte anomenat eix pirinenc, que tindrà afectació al llarg de quasi 600 quilòmetres de carreteres del Pirineu, consisteix a posar fibra òptica a les dues bandes de la carretera per instal·lar-hi "diferents sistemes tecnològics d'informació", entre els quals es trobarien càmeres per avisar de la situació de la via en cas de nevades, sistemes per comptar els vehicles que circulen per les vies i "també tenim previst col·locar-hi més radars i estructures per regular la velocitat", entre altres.

El director de l'SCT comenta que les noves instal·lacions s'emmarquen en el pla de seguretat viària 2021-2023, el qual té com a objectiu principal la reducció d'un 15% del nombre de víctimes mortals a la xarxa viària de Catalunya. En la línia d'aquest projecte, Lamiel també manifesta que una altra de les intervencions que es preveu realitzar al llarg dels pròxims dos anys és la instal·lació "del que anomenem 2+1, col·locar una separació de formigó entremig dels dos sentits en una carretera convencional".

Segons explica, es tracta d'una petita infraestructura que separa ambdós sentits amb l'objectiu de reduir maniobres de risc, com per exemple els avançaments. "Dels setze accidents que hi ha hagut a la demarcació de Lleida des de principi d'any, el 75% (12) han estat provocats per col·lisions frontals o frontolaterals", afirma i exposa que una de les apostes del Servei Català de Trànsit és estendre aquest projecte a la C-14 per evitar, en la mesura del possible, aquesta tipologia de sinistres. Tanmateix, apunta que ben aviat es començaran a instal·lar a la C-15 i la C-63, l'eix Garraf-Anoia i l'eix Selva-Garrotxa, respectivament.

D'altra banda, Lamiel assevera que el radar tram previst a l'altura de la Bassella, a la C-14 que connecta Ponts amb la Seu d'Urgell, es posarà en funcionament en la brevetat més gran, "tan bon punt solucionem el problema de subministrament energètic per activar-lo". El director recorda que en aquell tram de via ja hi ha instal·lat un radar fix, però manifesta que "no acaba de donar bon resultat", motiu pel qual s'ha decidit col·locar un cinemòmetre de deu quilòmetres de llarg per prevenir i reduir al màxim la sinistralitat en aquella zona.