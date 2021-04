El ral·li, el molí i el carrer

Andorra la VellaEl document del mes de l'arxiu comunal d'Andorra la Vella recorda la història de les relacions entre Andorra i Consuegra i de l’atorgament del nom d’un carrer de la parròquia a la ciutat toledana, segons informa aquest dimecres el comú de la capital en un comunicat.

Els contactes entre Consuegra i el Principat es remunten a l’any 1964, a través del VI Ral·li Nacional d’Andorra de turismes organitzat per l’Automòbil Club d’Andorra i que aleshores tenia un caire turístic i esportiu. Les destinacions preferents de les sortides eren llocs de la península Ibèrica la ruta d’aquell any es va fer cap a la zona de la Manxa.

La parada a Consuegra va caracteritzar-se pel gran acolliment a la comitiva andorrana per part d’autoritats i ciutadans. Al 1966, el conseller d’Esports d’aleshores, Bonaventura Armengol, va transmetre al Consell General l’oferiment per part de l’alcalde de Consuegra, Pedro Albacete, d’un molí per a restaurar, que representaria Andorra i que podria ser un reclam.

Així, al juny de 1967 una delegació de l’ajuntament de Consuegra, encapçalada pel seu alcalde, visitava el Principat i de forma recíproca ho va fer el síndic Francesc Escudé. El molí, que tenia el nom de 'Clavileño', es va cedir al Consell General en sessió de l’ajuntament de Consuegra el juliol 1967. Segons l’acord, el Consell General se n’hauria de fer càrrec del manteniment.

Durant els anys posteriors va haver-hi diverses trobades i presència andorrana a la Fiesta de la Rosa del Azafrán, així com el pas del ral·li, dos moments que van servir per reforçar els lligams. D’aquesta manera es va consolidar la relació, i a través de la intermediació del Consell General, es va gestionar l’atribució del nom d’un carrer de la capital a la ciutat de Consuegra. Es va acordar en sessió del Consell General el 30 de juny de 1976.

L’acte d’inauguració del carrer de Consuegra va tenir lloc el 26 de novembre de 1977 i, entre d’altres, hi van assistir el síndic, Julià Reig; el cònsol d’Andorra la Vella, Antoni Puigdellívol, així com els representants de l’ajuntament de Consuegra. El carrer es troba a la zona de Prada Ramon i la seva denominació oficial és carrer Ciutat de Consuegra.