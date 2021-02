A la recerca d'un terreny per fer un aparcament a Fiter i Rossell

Escaldes-EngordanyLes converses que el comú d’Escaldes-Engordany ha mantingut amb la propietat d’un terreny a la zona de Fiter i Rossell per poder-hi fer un aparcament no han prosperat. Així ho ha explicat el cònsol menor, Joaquim Dolsa, qui ha lamentat que finalment no s’hagi pogut arribar a un acord ja que aquest era el “terreny ideal” per fer-hi aquesta infraestructura. De totes maneres, el comú no aparca la voluntat de fer un aparcament a la zona, tenint en compte que es tracta d’un indret mancat de places per estacionar vehicles.

Així, Dolsa ha detallat aquest dilluns que quan es va localitzar la parcel·la els va semblar la idònia per ubicar-hi un aparcament i que van començar les negociacions amb la propietat, que finalment no s’han pogut tancar amb un acord ja que el comú no podia fer front a la quantitat que es demanava.

Davant la impossibilitat de fer l’aparcament en aquest espai, el comú no tira la tovallola i tal com explica el cònsol menor es “continua treballant amb altres opcions” tot i que lamenta que “no són tan bones” com la que tenien sobre la taula. "Aquest terreny era molt bo, estava al lloc ideal, tenia les característiques ideals per fer-hi un aparcament que donés molta resposta a aquesta zona que està molt òrfena d’inversions comunals, però continuem treballant”, ha manifestat el cònsol menor.