El reclam turístic de les vacunes antiCovid

Andorra la VellaLa pandèmia i les restriccions de mobilitat establertes durant el darrer any per frenar els contagis han fet ingressar a l'UCI les economies dependents del turisme, en uns estats que acusen la caiguda de l'activitat i que els costarà sortir dels números vermells. Per aquest motiu, alguns països aprofiten els brots verds que s'associen a la immunitat del SARS-CoV-2 per difondre campanyes que usen les vacunes antiCovid o els passaports immunitaris, amb l'objectiu de posicionar-se com a destinació segura per poder captar l'atenció de turistes potencials.

En la carrera per atraure visitants, Dubai va ser, suposadament, un dels pioners. A final de gener va circular una informació que van difondre diversos mitjans de comunicació i agències de notícies, que assegurava una “experiència inoblidable” de tres setmanes, a raó de gairebé 50.000 euros, que incloïa la injecció de la vacuna de la Covid-19. Poc després de la seva difusió es va saber que era una notícia falsa i que possiblement –però això no està confirmat– obeïa a una campanya de màrqueting d'ètica dubtosa sorgida del mateix país àrab.

Més recent, aquest cap de setmana, ha estat l'anunci oficial de Cuba. La idea del "turisme de vacunes" la va anunciar per primera vegada el director de l'Institut Finlay de l'Havana, Vicente Vélez, mentre informava dels bons resultats que estava obtenint el país caribeny en els exàmens clínics. Vélez va assegurar que el país tenia la capacitat productiva per vacunar tota la població al 2021 i que la vacuna també s'oferiria als turistes que volguessin visitar el país. L'objectiu és vacunar cubans i turistes alhora per anar recuperant el pols de l'activitat i atraure visitants de països en què el calendari de vacunació encara està per fer, com Mèxic o l'Argentina. Els càlculs del govern cubà preveuen un nombre notable de viatgers de països llatinoamericans on la vacuna trigarà a arribar i en els quals els sectors més adinerats podrien no voler esperar i portar la seva família a la illa.

Preguntat per com veuria el sector hoteler el posicionament d'Andorra com a destí turístic segur i amb l'opció d'oferir vacunes en els paquets d'estades al país, el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, ho veu “difícil” d'assumir. De fet, des de la UHA entenen que primer caldria vacunar els residents al país “per assegurar un mercat intern sense risc i un cop això s'assolís sí que es podrien vendre les vacunes”. Una situació que podria arribar a plantejar-se si, per població, Andorra vacunés abans que els països de l'entorn i hi hagués visitants que consideressin la idea de venir al Principat i obtenir la immunitat.

Però ni la temporada turística de primavera-estiu, més pròpia de sortides a platja que a la muntanya, ni el ritme de vacunacions, que assimila Andorra als països de l'entorn, fan preveure que aquestes iniciatives de “turisme de vacunes” siguin viables a les Valls. A més, demogràficament, els paquets turístics que es venen a països més llunyans ja obliguen els visitants a mostrar un resultat negatiu de PCR quan arriben al port de Barcelona a qualsevol aeroport proper.

Semidescartada, doncs, la projecció andorrana com a destinació de 'turisme de vacunes', caldrà esperar per veure com evoluciona el projecte de passaport d'immunitat, que la setmana passada va estrenar Israel –on es va permetre l'assistència a un concert prèvia mostra d'aquest document que acredita que t'has vacunat–, que actualment estudia la Unió Europea i que reclamen algunes destinacions turístiques com Grècia i Espanya.