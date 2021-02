I si Andorra importa d'Israel el 'passaport verd'?

Andorra la VellaIsrael pot haver establert un precedent després d'organitzar aquest dimecres un concert al qual només van poder accedir les persones que han estat vacunades. Un concert a l'aire lliure, el primer que es programava a Tel Aviv en força temps, i en el qual es demanava, per poder-hi entrar, el 'passaport verd'. El document atorgat per les autoritats israelianes demostra que s'ha rebut la vacuna més d'una setmana abans i és vàlid durant sis mesos.

"Dona protecció i seguretat perquè saps que estàs envoltat de persones que han estat immunitzades", assegurava Doron Zicher, un dels assistents al concert de la cantant israeliana Nurit Galron. Les autoritats esperen que aquest document serveixi també d'efecte crida per a les persones que encara són reticents a rebre la immunitat per la via del vaccí.

I mentre l'estat hebreu estrena el 'passaport verd', els caps d'Estat i de govern dels estats membres de la Unió Europea debaten aquest dijous sobre el ritme de la producció i distribució de vaccins i sobre els certificats de vacunació. Els països del sud, sobretot Grècia i Xipre, pressionen perquè es creï un certificat de vacunació que els permeti salvar la temporada turística a l'estiu, però per a alguns líders el debat és "prematur". L'esborrany de comunicat emès aquest dijous es limita a constatar "l'acord per continuar treballant en la creació d'un certificat", però per als socis altament dependents del turisme s'està avançant massa lentament. Per exemple, Grècia i Xipre ja han arribat a un acord amb Israel per obrir les portes als israelians que ja hagin rebut les dues dosis. També Dinamarca i Polònia han anunciat la intenció d'aplicar mesures semblants.

Aquest certificat podria obrir les portes d'Andorra al turisme d'estiu amb l'accés, com ha estat el cas d'Israel, a esdeveniments lúdics, esportius i culturals que puguin concentrar desenes o centenars d'assistents. Espanya descarta impulsar acords bilaterals i aposta per un enfocament europeu conjunt. Així, caldrà esperar per veure com evoluciona el projecte continental de certificat de vacunació i quin ús en pot fer cadascun dels estats.

A hores d'ara, al si de Brussel·les només hi ha clara una cosa: la necessitat de mantenir les restriccions als viatges no essencials i també les mesures de confinament, sobretot arran de l'increment de contagis que provoquen les noves variants.