Una remesa d'AstraZeneca podria caducar a final de mes per manca de demanda

Andorra la VellaHan passat nou mesos des de l'inici de la campanya de vacunació i la situació ha canviat substancialment. Fa uns mesos, dimecres rere dimecres, la primera pregunta que es feia al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres era quan era previst que arribessin noves remeses de vacunes. I la resposta del dirigent era “tingueu paciència” perquè tant la producció com la distribució tenen un ritme més lent que la demanda. Així, el registre per a la vacunació acumulava els noms de les persones que, per franges d'edat, s'apuntaven per rebre, uns mesos després, la trucada que els donés cita per rebre el vaccí. Aquest dimecres, la pregunta al ministre ha estat què passa amb els estocs sobrers de vacunes que emmagatzema el SAAS si la gent que no s'ha vacunat rebutja fer-ho.

Gairebé vuit de cada deu residents majors de 16 anys han rebut almenys un vaccí. Dos de cada deu, doncs, no s'han volgut vacunar. I aquest percentatge, del 22% de la població vacunable, fa que alguna de les remeses que ara mateix hi ha en estoc perillin perquè se'ls acosta la data de caducitat. Concretament, es tracta d'una remesa dels anomenats vaccins d'Oxford, d'AstraZeneca, que es faran malbé a final d'octubre si no s'administren. “La nostra política ha estat d'aconseguir el màxim de vacunes i oferir-les a tota la població, però veiem que no tothom s'ha apuntat”, ha argumentat Benazet.

El ministre ha insistit que després d'haver administrat gairebé 106.000 dosis al país, “han sigut molt pocs casos d'efectes adversos i cap ha tingut un risc greu. Les vacunes són molt segures. Veiem que ara que hi ha una gran part de la població vacunada, els pocs brots que hi ha tenen molt poca durada i hi ha un nul impacte hospitalari”.