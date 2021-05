Renovació del Saló de la infància

EncampEl comú d’Encamp renova el Saló de la infància a Encamp i al Pas de la Casa, que s'ha de celebrar durant el Nadal vinent. Aquest dimecres s'ha publicat al BOPA l'edicte del concurs perquè les empreses interessades presentin les propostes per a l'organització d'aquest esdeveniment infantil i juvenil que enguany arribaria a la seva trentena edició, si no hagués estat per la pandèmia que va obligar a la seva cancel·lació l'any passat.

Així, la 29a edició del Saló de la infància i la joventut s'haurà d'adaptar a les circumstàncies marcades per la pandèmia i es vol fer un salt endavant a nivell qualitatiu, tant pel que fa al tipus d'activitats que s'hi desenvoluparan, com per l'originalitat; per això el concurs premiarà la creativitat, l'originalitat, l'adaptació als diferents segments d'edat, el pla de comunicació o la vinculació del projecte a una temàtica innovadora, segons informen des del comú a través d'un comunicat.

El conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, ha explicat que "el comú d'Encamp tornarà a organitzar i renovarà el Saló de la infància per aquest any" i per això treu ara el concurs "amb la voluntat de buscar projectes innovadors i creatius que sorprenguin als més petits i les seves famílies".

El concurs està valorat en 120.000 euros i les empreses podran presentar les seves propostes fins al dia 4 de juny.

D'altra banda, el comú ha aprovat també el concurs per adjudicar la concessió d'un centre d'esplai, per a efectuar la gestió i explotació del servei extraescolar per a infants de dos anys i mig fins als sis per un termini de quatre anys, ubicat al Complex esportiu i sociocultural d'Encamp. El termini per presentar les ofertes finalitza el 3 de juny.