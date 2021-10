La renovada piscina del Complex Esportiu d'Encamp torna a obrir portes a partir de dimarts

EncampLa piscina del Complex esportiu d'Encamp reobre el proper dimarts després de la parada tècnica que ha servit per poder realitzar diverses millores en l'equipament esportiu per un valor de 415.000 euros.

El conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha explicat que "tenim prevista una remodelació important del Complex Esportiu, que s'anirà fent per fases. Una d'elles, per exemple, és la construcció del nou gimnàs, però no podem descuidar les tasques de manteniment anual per conservar la instal·lació en les millors condicions". En aquesta fase les millores s'han concentrat en la zona aquàtica.

Entre altres remodelacions, en aquesta fase s'han impermeabilitzat els vasos de la piscina i el vasos de compensació per evitar filtracions i millorar l'eficiència energètica. S'ha canviat la il·luminació de l'interior de la piscina per un sistema Led RGB, que permet canviar el color de la llum i alhora millorar la qualitat lumínica. També s'ha instal·lat una cadira hidràulica per accedir a la piscina petita per a les persones amb diversitat funcional o per a les persones grans de manera que es facilita l'accés a l'aigua.

A banda, s'han canviat les sureres, tant a Encamp com al Pas de la Casa, s'ha repintat les parets de la zona aquàtica i dels vestidors, i s'han canviat els embornals de recollida d'aigua del terra dels vestidors.

La parada tècnica ha servit també per revisar i canviar les canals de recollida d'aigües pluvials de la teulada i realitzar petites reparacions de la instal·lació.

Els usuaris han pogut utilitzar durant el temps de tancament la piscina del Pas de la Casa i la piscina del comú d'Escaldes-Engordany, i a partir de dimarts podran utilitzar la instal·lació amb plena normalitat.