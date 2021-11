Els reptes de futur de Visc.ad

Andorra la VellaDesprés d’una vintena de processos participatius que han resultat “molt positius” la plataforma Visc.ad encara nous reptes. Entre aquests hi ha el treball en el reglament que ha de servir per desplegar la llei de transparència i també la posada en marxa de la comissió operativa de participació ciutadana i de la visura ciutadana, un òrgan extern de consulta que també estarà integrat a la comissió. A més, també es treballa en el pla director de participació ciutadana i es vol fer “molts esforços de comunicació” perquè cada vegada hi hagi més gent que conegui aquesta plataforma i es difongui la importància de la participació ciutadana, tal com comenta l’assessor tècnic Marc Pons.

Pons destaca que la participació ciutadana “no és només l’acte de votar” sinó que la ciutadania ha d’entendre que té una concepció molt més ampla i que cal “permeabilitzar-la a les institucions”. És precisament sobre aquesta concepció sobre la qual es vol incidir en el reglament que ha de desplegar els aspectes recollits en la llei de transparència, tenint en compte que “els polítics han de prendre les decisions” però que hi ha “molts temes” que es poden sotmetre a la participació dels ciutadans.

De manera paral·lela a l’elaboració d’aquest text legal es vol impulsar la posada en marxa de la comissió participativa que ha de servir per definir i planificar els processos participatius que es poden dur a terme i apropar-los a la ciutadania. Aquesta comissió serà interministerial i la voluntat és que es pugui reunir, almenys, dos cops a l’any.

Pel que fa a la visura ciutadana, Pons destaca que estarà integrada per deu persones i que s’obrirà un procés d’inscripció que anirà seguit d’un sorteig per escollir-ne els membres. Aquest ens extern “servirà per canalitzar la veu de la ciutadania” i a més estarà integrada en òrgans com pot ser la comissió de participació ciutadana.

Pons també incideix en la necessitat de “fer molta pedagogia” i per això de cara a l’any que ve es vol fer èmfasi en la comunicació. En aquest sentit, posa com a referent el fet que a l’estand que la plataforma tenia a la Fira d’Andorra la Vella es va poder constatar que hi havia persones que coneixien aquesta eina però també es van trobar “gent que es mostrava sorpresa encara” que fos operativa, ja que no ho sabien.

Des que Visc.ad es va posar en marxa hi ha hagut unes 400 persones que s’han registrat als diferents processos digitals. Pel que fa a les enquestes s’han obtingut un total de 832 respostes en cinc qüestionaris vehiculats a través de la plataforma. A banda, cal destacar una enquesta que es va fer en col·laboració amb Andorra Telecom i que va tenir una participació de 30.000 persones i la implicació que hi ha hagut en l’elaboració del Llibre blanc de la cultura. Davant aquestes xifres Pons destaca que se’n pot fer “un balanç molt positiu” i subratlla el fet que els processos endegats siguin d’àmbits molt diversos com poden ser l’economia circular, el malbaratament alimentari, aspectes que han contribuït a enriquir el full de ruta governamental H23 o la iniciativa duta a terme durant la pandèmia per mesurar les preocupacions ciutadanes. En aquest sentit, remarca el fet que no només s’ha demanat l’opinió de la ciutadania sinó que s’ha facilitat informació.