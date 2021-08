Repunt de les sancions per immigració clandestina

Andorra la VellaEl Cos de Policia ha sancionat onze empreses andorranes des d'inicis d'any després de detectar treballadors a la plantilla en situació d'immigració clandestina. Es tracta d'una xifra força elevada tenint en compte que al llarg del 2020 el total de sancions imposades en aquest sentit van ser un total de tretze, mentre que durant el 2019 la xifra va arribar fins a les setze. Aquesta situació, per tant, fa preveure que l'any actual es tancarà registrant un pic pel que fa a les sancions imposades en relació amb la Llei d'immigració respecte dels darrers tres anys.

La immigració clandestina és una situació que es produeix quan un treballador arriba a Andorra per exercir alguna activitat professional sense estar degudament acreditat per fer-ho, o bé quan segueix exercint l'activitat un cop el permís corresponent ha caducat. Quan es detecta aquesta situació, les autoritats emeten una sanció administrativa als responsables de l'empresa i 'conviden' l'empleat a abandonar el país.

D'altra banda, entre els mesos de gener i juny d'enguany, les autoritats també han registrat 1.112 sancions relacionades amb la Llei de seguretat pública. Un dels elements que ha propiciat l'augment d'aquestes sancions fa referència al fet de no respectar les restriccions sanitàries decretades a conseqüència de l'esclat de la pandèmia.

De fet, la policia ha denunciat fins a 348 persones per no usar els elements de protecció i d'autoprotecció personals; a 87 per no respectar les restriccions de mobilitat personal quan aquesta va quedar prohibida per l'autoritat sanitària; a 38 per incomplir les instruccions i els protocols sanitaris en els espais, locals i establiments d'ús públic, i a 36 per participar en activitats lúdiques i recreatives prohibides durant els moments més durs de la pandèmia.

Tot i això, la infracció que encapçala la llista d'incompliments d'aquesta llei està relacionada amb pertorbar la tranquil·litat pública o el descans dels veïns mitjançant l'ús inadequat o anormal d'aparells de televisió, ràdio o música, o de qualsevol altre aparell sonor. En aquest cas, les persones denunciades arriben fins a les 404. Segueixen la llista aquelles infraccions relacionades amb el consum de begudes alcohòliques a la via pública (84) i amb la possessió o consum de drogues tòxiques al carrer (59).