La revolució arriba a la teva llar

Andorra la VellaUna de les coses que més treu de polleguera quan passes l'aspirador per casa és que el cable s'encalli amb les rodes, no arribi fins a l'habitació que vols netejar o s'emboliqui amb el tub d'aspiració. És un fet força comú que tots hem viscut alguna vegada i que marques com Dyson van solucionar amb el llançament al mercat d'aspiradores sense fils. Aquest aparell és l'emblema de la companyia, que va començar el seu camí l'any 1993 de la mà de James Dyson, i trenta anys després, ha aconseguit revolucionar el mercat dels electrodomèstics de la llar.

Però... Per què són tan especials els aparells Dyson?

Si feu una volta pels Grans Magatzems Pyrénées podreu comprovar que Dyson compta amb una secció pròpia a la tercera planta. I és que d'ençà que la marca va començar a vendre aspiradores sense bossa, pel camí s'han anat sumant icones tan importants com els innovadors ventiladors sense aspes -que semblen trets d'una pel·lícula de ciència ficció- o el seu famós assecador de cabells, amb control intel·ligent de calor per evitar cremades al cuir cabellut, un ajust acústic del motor i diversos accessoris amb els quals no necessitaràs ni l'arrissador de cabells ni la planxa.

I si bé molts experts els consideren els millors electrodomèstics del mercat, és cert que no són els més barats, però és que la qualitat -i la durabilitat- tenen un preu, i els aparells Dyson s'ho valen. De mitjana una aspiradora de la marca pot costar uns 500 euros, una xifra superior a les d'altres marques similars. Dyson es caracteritza per invertir en recerca i desenvolupament i és una empresa innovadora amb centenars de patents. En els seus laboratoris, realitzen tota mena de proves abans de llançar un producte i quan el presenten estan segurs que és el millor.

A la FNAC Home trobaràs tota la gamma de Dyson.

Si vols comprovar tu mateix la qualitat dels electrodomèstics Dyson, recorda que s'aproxima el Black Friday a Pyrénées Andorra. Estigues atent i no et perdis l'ocasió de tenir portar la revolució a la teva llar.