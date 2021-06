'A ritme d'estiu' de Sant Julià de Lòria proposa 28 activitats pel juliol

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria torna a apostar per les activitats 'A ritme d'estiu' per tal de dinamitzar la parròquia i dissenyar una programació que permeti la socialització i sigui un punt de trobada pels lauredians, tal com va passar l'estiu passat. Aquesta segona edició durarà del 5 de juliol i fins al 31 d'agost amb diferents "activitats tan esportives, culturals i socials per a totes les edats", ha exposat la cònsol menor, Mireia Codina, durant la presentació, qui ha recordat que aquesta iniciativa es va inspirar amb els tradicionals 'Vespres d'estiu' de la parròquia. "L'any passat vam prendre la proposta d'ampliar-ho i implicar a altres departaments del comú", ha manifestat, reiterant que segueixen la línia de l'any passat arran de la Covid-19 amb l'objectiu de donar força i "posar en valor els artistes i artesans" locals. Per aquest mes de juliol, la corporació ha programat un total de 28 activitats.

Així, Codina ha destacat que aquesta iniciativa sorgida l'estiu de l'any anterior pretenia ajudar "a la gent, als joves i als nens a sortir al carrer i a fer activitats a l'aire lliure" per tal de compartir espais que permetessin la socialització entre els lauredians i lauredianes. En aquesta línia, ha exposat que la majoria de les activitats seran a l'exterior com per exemple a la plaça del Solà, a la plaça Sant Roc o a la plaça de la Germandat, a excepció d'alguna, que serà en interior i, per tant, requerirà reserva prèvia.

Principalment, les activitats se centraran entre dilluns i dijous. Pel que fa a l'agost, des de la corporació encara està acabant de tancar la programació. Per la seva banda, el cap d'activitats d'esports, Ramon Ibars, ha declarat que la participació i el treball de diferents departaments i àrees del comú com la de Cultura, Esports, Turisme i Social ha permès poder oferir un programa ampli que donarà "cobertura a diferents grups d'edat".

Així, per exemple, les activitats del departament de Cultura se centraran més els dilluns. Pel que fa als dimarts i els dijous, hi haurà principalment activitats esportives dirigides en format de 'masterclass' amb balls en línia, zumba o cardioboxa, entre d'altres. Els dimecres, des del departament de Turisme es faran les tradicionals nits de bruixes i llegendes. Quant a l'àrea d'infància i joventut i des de la Llar de Lòria, les activitats i els horaris estan més adaptats, amb activitats dirigides pels més grans i amb tallers de meditació o de rebosteria pels més joves.