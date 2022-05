Rosa Gili: "Escaldes és legítima per actuar al seu territori de la vall del Madriu"

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany defensa, a capa i espasa, la potestat de la corporació al territori que disposa a la vall del Madriu-Perafita-Claror de manera individual, on, tal com figura al pla de gestió de l'espai natural, cada administració té dret a fer-hi el que vulgui, sempre que compleixi amb el que s'estableix al conveni de la Unesco, sense necessitat de compartir-ho o informar a la resta de comuns. Ho ha manifestat aquest dimecres en roda de premsa els cònsols escaldencs, Rosa Gili i Joaquim Dolsa, per respondre a les declaracions efectuades dimarts pels cònsols de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella, Josep Majoral i David Astrié, respectivament, en les quals "se m'acusava de voler-m'ho carregar tot i de donar una mala imatge de país".

La mandatària i membre de la comissió de la vall Madriu, s'ha defensat de les acusacions de la resta de corporacions per la seva absència a la reunió de dimarts, afirmant que va patir "un imprevist" i que va avisar al cònsol lauredià. En aquest sentit, Gili ha fet una retrospecció dels convenis i acords signats per delimitar els terrenys de l'espai natural davant la voluntat, a finals dels anys 80, de construir un camp de neu a la zona tripartida entre Sant Julià, la capital i Escaldes, a través dels quals es demostra que "la parròquia disposa d'un 72,70% del territori de la vall", una realitat que va ser qüestionada per Astrié aquest dimarts. Davant les consideracions del mandatari encampadà, Jean Michel Rascagneres, ha assegurat que Escaldes no té la voluntat de bloquejar l'ordinació, però disposa del dret "legítim" a defensar el que és de la seva propietat i dels ciutadans de la parròquia. "No tenim cap intenció imperialista de conquistar altres comuns", ha posat en relleu.

Amb la voluntat de resoldre les divergències entre les administracions comunals, els cònsols han recordat que el passat 21 de febrer van fer arribar a la resta de comuns una llista d'esmenes a l'ordinació i que esperen que "recapacitin" i vulguin "tornar a asseure's" per poder arribar tots plegats a un acord a quatre bandes. "Les decisions que es prenen a la comissió de gestió es prenen per una unanimitat, no hi ha majories aquí, però sembla que Escaldes ha de fer el que se li diu i nosaltres no ho podem acceptar. Cap comú és més un altre per decidir", ha manifestat. I ha afegit que, tot i la possible mala maror que s'ensuma entre les corporacions implicades, "nosaltres som molt optimistes i gent de fe, volem creure que els altres comuns es miraran el que se'ls hi ha enviat i poder-ho parlar, agrairíem una resposta".

Tanmateix, ha apuntat, davant una resposta negativa, des del comú d'Escaldes estan disposats a presentar la seva pròpia ordinació d'accés al territori d'administració única, ja que, tal com ha destacat la cònsol, "no ens neguem a col·laborar en aquells indrets de gestió tripartida o indivisible", però "tenim tot el dret del món d'aprovar ordinacions al nostre territori". A més, Dolsa ha posat en relleu que totes les actuacions que s'han dut a terme a l'espai escaldenc de la vall del Madriu s'han pagat des del comú.