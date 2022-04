Ruta llaminera a la Massana

La MassanaUn dols en qualsevol moment del dia. Aquest és el lema de La Massana Llaminera, la campanya que ha posat en marxa el comú de la Massana per promocionar els establiments de la parròquia que venen o serveixen dolços. En total són 22, entre botigues, granges i restaurants.

"Tenim clar que la gastronomia és un dels pilars de la nostra oferta turística i per això, després de la bona acollida de les Jornades de Cuina d'Hivern, encetem una nova campanya per mostrar l'alt nivell dels establiments que elaboren postres i dolços de qualitat", ha afirmat el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà.

El llibret promocional inclou els sis establiments gastronòmics que venen des de llaminadures a confitures i diferents tipus de pastissos; les set granges i pastisseries on es pot esmorzar, berenar o fer un mos dolç en qualsevol moment del dia; i també nou restaurants que ofereixen postres d'alt nivell.

Cal remarcar que entre la variada oferta hi ha dolços específics sense gluten i aptes per a vegans, com les postres Cítrics que ha elaborat Kimberly Garcia durant la presentació: mandarina a baixa temperatura amb sorbet de taronja sanguina i crema lleugera de llima, llimona i sanguina.

A més de l'oferta dels 22 participants, el llibret també inclou una proposta d'esmorzar saludable per fer a casa i un mapa per situar cada establiment. A la presentació hi ha assistit representants dels diferents establiments, que s'han mostrat molt satisfets amb aquesta campanya, ja que posa en valor el seu treball artesanal. L'oferta de la Massana Llaminera ja es pot consultar a www.lamassana.ad i al canal de Telegram del comú.