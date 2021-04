'La Ruta de la Seda' omplirà Ordino

Ordino'La Ruta de la Seda' serà la temàtica sobre la qual girarà la quarta edició del cicle Geografies, que se celebrarà a l'Era d'Ordino entre el 5 i el 15 de maig, i que és organitzat conjuntament entre el comú i l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA). "Ens sentim molt afortunats que es pugui dur a terme" després que l'any passat es va haver de suspendre per la pandèmia, ha indicat la cònsol menor ordinenca, Eva Choy, durant la presentació del cicle en el qual "intentarem fer un acostament a la riquesa d'aquesta ruta i tractar múltiples disciplines com la cultural, històrica, econòmica, geopolítica, l'art o la cuina". Cal recordar, que el projecte Geografies pretén mostrar cultures, països, territoris i espais de coneixement a través de conferències, tallers pràctics i projeccions cinematogràfiques de caràcter gratuït.

Per la seva banda, el director de l'IEA, Marc Pons, ha assegurat que tenen ganes de seguir treballant per organitzar l'edició de l'any vinent, tot i que ha reconegut que amb les complicacions actuals per viatjar, no hi ha "millor oportunitat d'apropar llocs i cultures llunyanes i poder-les gaudir". El coordinador i responsable de continguts, Albert Padrol, ha desvetllat tot el programa, reconeixent que és el mateix que hi havia preparat per l'any anterior, amb la presència de tots els participants que hi havia previstos per l'any passat a excepció d'un. La inauguració del cicle el dia 5 maig anirà a càrrec del diplomàtic, Eugeni Bregolat, qui també va ser tres cops ambaixador a la Xina amb una conferència titulada 'La Ruta de la Seda. Economia i geopolítica'.

De cara al 6 de maig, el professor d'universitat, Víctor Pallejà, serà l'encarregat de fer la conferència 'Ruta de les idees. Art, cultura i pensament de Roma Xang'an'. De cara al 7 de maig, hi haurà 'El diàleg entre Índia i la Xina a la Ruta de la Seda', a càrrec d'Agustí Pàniker, i el dia 8, l'escriptora i professora, Patricia Amarcegui, tractarà viatgeres de la zona de l'Àsia Central. De fet, Amarcegui, ha exposat que el seu objectiu és donar visibilitat de les dones que sempre han viatjat a través de les anècdotes de quatre viatgeres. "Si no coneixem els seus discursos i les seves narratives, tenim una part del món que no és visible", ha manifestat.

Durant la presentació del cicle, també ha estat present Andoni Canela, qui el 12 de maig mostrarà una projecció d'imatges del seu viatge al Tibet. Canela ha comentat que parlarà sobre una part del Tibet completament desconeguda, on viuen principalment dels iaks, i que intentarà "transmetre l'emoció del viatge a través de les imatges". A banda, també hi haurà altres conferències sobre el desert de Taklamakan i sobre un viatge a la ruta de la seda en bicicleta.

A banda de conferències, el cicle també inclourà dos tallers: per una banda, el 10 de maig, Francesca Piñol oferirà una sessió sobre com elaborar catifes i tapissos, i per un altre costat, el 15 de maig, Lluïsa Dominguez i Bautista farà un tast de la cuina iraniana. A més, durant tots els dies es podran observar dues exposicions: una sobre catifes i l'altra sobre fotografies de Pèrsia. Per últim, també es reproduirà el documental 'The Desert of Forbidden Art'. Pel que fa a les mesures, des del comú s'ha manifestat que l'aforament estarà limitat a 34 persones i que per tant, serà necessari reservar una plaça per les diferents conferències i tallers.