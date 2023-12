Quan i on s'entrega la carta al Pare Noel?

Andorra la VellaEl museu etnogràfic Casa Cristo d'Encamp oferirà, un any més, la possibilitat que els infants de la parròquia puguin entregar la carta al Pare Noel en persona. Les inscripcions a l'activitat ja estan obertes i per participar-hi cal fer reserva prèvia trucant al 833 551.

L'activitat és gratuïta i s'inclou en les diferents propostes nadalenques que ofereix el comú d'Encamp per apropar la celebració de les festes a tots els públics remarcant el patrimoni cultural i museístic de la parròquia. Les cartes es podran entregar durant el dissabte 23 de desembre, de les 16 a les 20 hores, i el diumenge 24 de desembre de les 10 a les 14 hores.

Arribada del Pare Noel i els Reis d'Orient

Una altra de les activitats de Nadal serà la tradicional arribada del Pare Noel i els Reis d'Orient. Pel que fa al Pare Noel, arribarà tant a Encamp com al Pas de la Casa durant la tarda del 24 de desembre. A Encamp, vindrà acompanyat de l'espectacle 'White Peacockettes'. La rua sortirà a les 18 hores des de Casa Cristo i arribarà fins a la sala de festes del complex d'Encamp, on a les 18.25 hores actuaran els alumnes de l'Escola de Teatre Musical Broadway. A les 18.30 hores, el Pare Noel rebrà les cartes dels infants i les famílies a la mateixa sala de Festes.

Al Pas de la Casa, l'arribada del Pare Noel començarà a les 18.30 hores, i ho farà baixant per les pistes d'esquí amb retrac fins a arribar a la plataforma de Grandvalira. Des d'allà, es dirigirà a la sala de festes del Pas de la Casa acompanyat de l'espectacle 'Fade de Llum'. Un cop a la sala, el Pare Noel rebrà les cartes dels infants. D'altra banda, els Reis d'Orient arribaran a Encamp i al Pas de la Casa durant la tarda del 5 de gener.

A Encamp, els tres reis sortiran a les 18 hores des de l'antic Telecabina i estaran acompanyats de l'espectacle 'Les Ninfes'. Arribaran fins a la sala de festes del complex i, a les 18.30 hores , ses majestats rebran a tots infants.

Pel que fa al Pas de la Casa, a les 18 hores es farà la tradicional baixada de torxes per les pistes d'esquí fins a la plataforma de Grandvalira i els posteriors focs artificials. Un cop a la plataforma, els Reis d'Orient es dirigiran fins a la sala de festes acompanyats de l'espectacle 'Colors'. A les 19 hores, a la sala de festes, el reis d'Orient rebran a tots els infants que hi assisteixin.

Missa del Gall a les esglésies de Santa Eulàlia i Sant Pere

Una altra activitat per celebrar les festes nadalenques serà l'ofici religiós de la Missa del Gall. La missa es farà la nit de Nadal i començarà a les 19.30 hores a l'església de sant Pere del Pas de la Casa i a mitjanit a l'església de santa Eulàlia d'Encamp, on a posteriori de l'ofici religiós hi haurà vi bullit i xocolatada.