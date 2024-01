S'executa l'embargament a Construccions Buiques per la no devolució d'un crèdit tou de la Covid

Andorra la VellaGovern ha demanat l’execució d’un crèdit tou per ajuda durant la Covid que va ser concedit a Construccions Buiques. El crèdit era de 10.338 euros, segons recull el BOPA i la constructora no l’ha tornat ni s’han aconseguit garanties de retorn. Això comportarà que acabi amb un embargament instat per Govern per intentar recuperar els diners prestats.

El Govern ha executat tres crèdits tous més per un valor total de més de 23.000 euros. Segons el BOPA les altres dues empreses que no han tornat ni hi ha intenció de tornar el crèdit són Oh my pets! per un import de 10.450 euros i Pro Comptabilitat SLU amb 2.700. Les empreses van sol·licitar l’aval de l’executiu per aquests préstecs en el marc dels programes de crèdits tous per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.