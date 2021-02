S’incrementen els ingressos a l’hospital

Andorra la VellaLa pressió sobre el sistema sanitari andorrà va augmentant lleugerament. Respecte de les darreres 24 hores, l’hospital Nostra Senyora de Meritxell acull dos pacients més a planta, arribant a un total de tretze, i un altre a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on hi ha una desena de persones, de les quals vuit requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre no hi ha cap persona que hagi de ser atesa.

Els nous ingressos arriben en una jornada en què el ministeri de Salut ha notificat 27 nous casos, per la qual cosa el nombre de positius totals s’eleva a 10.966. Els casos actius es redueixen respecte de dissabte, passant de 392 a 386, i es registren 36 noves altes (10.206 totals). Les defuncions, una jornada més, es mantenen en 107.

En relació amb la campanya de vacunació, el Govern ha informat que durant tot divendres es van administrar 50 vaccins.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 6 aules sota vigilància activa, de les quals 2 estan aïllades totalment i 4 de manera parcial, i 20 estan en vigilància passiva.