Salut demana la retirada, per precaució, de diversos productes Kinder arran d'intoxicacions per salmonel·la

Andorra la VellaL'Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn del Ministeri de Salut informa que l'empresa Ferrero Ibérica ha decidit retirar preventivament a Espanya els productes Kinder concernits per una alerta en relació amb brots de toxiinfecció alimentària per salmonel·la (S. Thyphimurium monofàsica) ocorreguda en països del nord d'Europa.

Atès que Espanya és el principal proveïdor d'aquests productes al país, i tot i que encara no s'ha rebut cap comunicació oficial del Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la UE (RASFF), aplicant el principi de precaució es demana la retirada dels productes detallats a continuació, així com evitar el seu consum en cas de tenir-ne a casa: KINDER SORPRESA ouera de 6 unitats edició de Nadal (amb dibuixos nadalencs en el pack) (pes total 120g). Data de consum preferent 20/04/2022. KINDER SCHOKOBONS, pes 46g, 200g, 225g y 500g. Dates de consum preferent entre el 26/05/2022 i el 21/08/2022. KINDER SCHOKOBONS WHITE, pes 200g. Dates de consum preferent entre el 26/05/2022 i el 21/08/2022. KINDER SORPRESA MAXI, pes 100g. Dates de consum preferent entre el 26/05/2022 i el 21/08/2022. KINDER HAPPY MOMENTS, pes 133g y 191g. Dates de consum preferent entre el 26/05/2022 i el 21/08/2022.

En cas d'haver-ne consumit i tenir símptomes compatibles amb la salmonel·losi (diarrea i/o vòmits acompanyats de febre i mal de cap), cal posar-se en contacte amb el metge referent i indicar-li els fets.